«C’est un gros traumatisme»: manifestation à Montréal pour la vérité et la réconciliation

Des centaines de personnes ont marché à Montréal, samedi, pour se souvenir des enfants qui ont péri ou survécu après avoir fréquenté les pensionnats autochtones.

Les manifestants se sont donné rendez-vous à 13 h, en cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, au monument à sir George-Étienne Cartier, où des membres des communautés autochtones ont livré de poignants discours.

Plusieurs flèches ont été lancées contre les gouvernements à qui on a reproché de ne pas en faire assez pour réparer les torts commis.

Le gouvernement Legault a par ailleurs été écorché pour sa non-reconnaissance du racisme systémique et pour ses mesures de protection du français.

« Non à la loi 96, la loi la plus autoritaire qui existe actuellement avec la Loi sur les Indiens, a déclaré au micro la militante mohawk Ellen Gabriel. Pour nous dans cette province, on doit s’assimiler pour être acceptés. Je refuse ça pour les enfants autochtones. »

Photo Olivier Faucher

Atrocités racontées

Des survivants des pensionnats autochtones ont ensuite pris le micro pour raconter les atrocités qu'ils ont vécues.

« C’est un gros traumatisme. Le processus de guérison est long. Ça dure toute une vie », a témoigné Jean-Paul Fontaine, membre de la nation innue.

« On m'a donné un numéro quand j'avais cinq ans. J'étais le numéro 7. Je n'étais même pas considérée comme une personne », a confié avec émotion une autre survivante.

Les participants, vêtus en orange pour la plupart, ont par la suite marché vers le centre-ville de Montréal et se sont arrêtés devant l’Université McGill pour d’autres discours et des performances d’art autochtone.

« C’est important pour notre peuple que je sois ici. Je le fais pour les enfants qui ne sont jamais revenus dans leur famille après avoir fréquenté les pensionnats », a expliqué Randy Bosum, 45 ans, de la nation crie de Oujé-Bougoumou.

Photo Olivier Faucher

Plusieurs manifestants ont répondu à l'appel des organisateurs d'apporter de la nourriture pour les itinérants autochtones qui sont nombreux dans le secteur du centre-ville.

Photo Olivier Faucher

« Ça a des répercussions sur ma vie »

Jérôme Tshakapesh, un Innu de Mani-utenam, est venu manifester au nom du syndicat des Métallos, en compagnie d'autres membres non autochtones.

« Ma mère, ma tante et mes oncles ont été là-dedans [les pensionnats] et ça les a brisés. Ça a des répercussions sur ma vie, l’absence de ma mère », a-t-il confié.

Photo Olivier Faucher

Il déplore notamment qu'aucun gouvernement ne soit « assez brave » pour revoir la loi fédérale sur les Indiens.

« Ça impliquerait des milliards, mais je dis qu’éventuellement, on n’aura pas le choix. À la base, c’est ce qui cause la disparité et la discrimination », fait valoir M. Tshakapesh.

« Je suis non autochtone, et je ne comprends pas qu'une telle loi existe encore », renchérit sa collègue Isabelle Bournival.