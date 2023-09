Les 40 ans de «Jamais plus jamais»: comment Sean Connery est redevenu James Bond... et pourquoi l’avenir de 007 est-il incertain

Le 7 octobre 1983, Sean Connery reprend pour la septième et dernière fois le rôle de James Bond qui l’a rendu célèbre. Et l’agent secret 007 peut compter sur le soutien de Domino, incarnée par Kim Bassinger.

En 1971, Sean Connery lance une petite bombe, peu après la sortie de Les diamants sont éternels. Non, il ne reprendra pas son rôle de James Bond et cette fois-ci, c’est vraiment vrai. Car les producteurs, notamment Albert Broccoli, ont réussi à le convaincre d’endosser de nouveau son costume d’agent secret créé par le romancier Ian Fleming après On ne vit que deux fois (1967), l’acteur ayant refusé de jouer dans Au service secret de Sa Majesté (1969) dans lequel 007 est incarné par George Lazenby pour la seule fois de l’histoire de la franchise.

PHOTO FOURNIE PAR METRO-GOLDWYN-MAYER

Plus qu’une histoire d’argent...

Devant l’échec du film, les studios veulent que Sean Connery revienne et ils lui offrent un pont d’or : un salaire de 1,25 M$ pour Les diamants sont éternels... une fortune à l’époque et un record. Mais cela ne le satisfait plus.

« Enlevez les touches exotiques et qu’avez-vous ? Un policier anglais ennuyeux », lance-t-il à l’époque dans Vanity Fair. « L’une des raisons pour lesquelles j’ai arrêté est que j’en avais vraiment marre des trucs spatiaux et des effets spéciaux », expliquera-t-il en 2005 dans les pages du Irish Examiner. Et son ami Michael Caine de renchérir dans le Wall Street Journal : « Si vous étiez son ami à l’époque, il ne fallait pas aborder le sujet de Bond. Il était – et est – un bien meilleur acteur, mais il est devenu synonyme de James Bond. Il marchait dans la rue et les gens disaient : “Regardez, c’est James Bond”. Cela le dérangeait particulièrement. »

PHOTO FOURNIE PAR METRO-GOLDWYN-MAYER

Sean Connery raccroche donc le Walther PPK et le costume de l’agent secret... mais c’était sans compter sur la pugnacité des producteurs. S’assurant des droits du roman Opération tonnerre, les studios EON approchent donc Sean Connery alors même que Roger Moore est le visage officiel de l’espion britannique. C’est d’ailleurs Micheline Connery, l’épouse de l’acteur, qui trouve le titre Jamais plus jamais, en référence à la décision de ce dernier de ne plus jamais incarner James Bond. L’acteur reçoit un salaire de 3 M$, a un droit de regard sur le scénario – ce dont il ne se prive d’ailleurs pas, c’est lui qui embauchera deux auteurs de séries télévisées, Dick Clement et Ian La Frenais, pour apporter des changements importants – et la distribution et touche un pourcentage des profits du long métrage.

Sur le plateau – la production tourne sur la Côte d’Azur et aux Bahamas –, Sean Connery prend en charge bon nombre des responsabilités d’un producteur, est blessé par Steven Seagal lors de la répétition de cascades et ne mâche pas ses mots. « C’est une opération de Mickey Mouse », dit-il, furieux de l’amateurisme constaté... ce qui n’empêche nullement Jamais plus jamais d’engranger 160 M$ au box-office, soit un peu moins que Octopussy avec Roger Moore, sorti quelques mois auparavant.

Quel avenir pour James Bond?

Aujourd’hui, avec l’abandon du rôle par Daniel Craig, l’avenir de l’une des franchises les plus célèbres du cinéma – et la plus lucrative avec des recettes de 6,89 G$ – est en suspens. Pour l’instant, son successeur n’a pas été trouvé, même si les noms de Tom Hardy, John Boyega, Sam Heughan et Idris Elba circulent régulièrement. « Il faudra réinventer James Bond, de la manière dont chaque acteur a réinventé le rôle, souligne la productrice Barbara Broccoli. C’est ce qui rend cette franchise si stimulante et amusante, le personnage évolue. »

PHOTO FOURNIE PAR METRO-GOLDWYN-MAYER

Les seuls éléments sur lesquels elle ne fera aucun compromis ? « Il faut que James Bond soit britannique » et, pour l’instant, pas question que James devienne une femme. « Nous devrions écrire des rôles féminins, pas remplacer un homme par une femme », dit-elle dans les pages de Total Film.

La grève des scénaristes a retardé l’écriture du prochain long métrage de la série, étape indispensable et incontournable avant de trouver l’acteur qui deviendra alors le huitième à prêter ses traits à 007 après Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.