Cristaux guérisseurs: un travailleur défiguré après avoir été percuté par une pierre

Les cristaux aux prétendus pouvoirs de guérison ont percé le marché planétaire du bien-être dans une envolée fulgurante à laquelle les Québécois participent. Des mines de Madagascar à ici, la lithothérapie génère des milliards de dollars au nom du bien-être, dans l’indifférence des ravages qu’elle crée sur son passage. Notre Bureau d’enquête est allé à Madagascar, principal pays producteur de pierres. Nous avons vécu de l’intérieur la réalité choquante de travailleurs, parfois adolescents, qui approvisionnent notre quête du bonheur, au péril de leur vie.

Le regard de Duda Pierre Ralaihary est difficile à soutenir. Sa tête déformée et son visage défiguré sont esthétiquement dérangeants, mais ils témoignent surtout des dangers qui guettent les travailleurs qui extraient les pierres utilisées en lithothérapie. Dans les mines artisanales, les opérations sont à haut risque, les blessures sont courantes, parfois très graves et sans appel.

« Nous avons voulu briser un mur de pierre à la mine de cristal de Beambiaty. Je tenais le piquet et mon frère le marteau. Une fissure s’est créée et le mur s’est effondré sur ma tempe », raconte Duda, rencontré au village d’Anjoma Ramartina, chef-lieu des mines au cœur de Madagascar.

L’accident est survenu il y a 20 ans. Depuis deux décennies, il vit avec des cicatrices encore douloureuses, des résidus de quartz qui ont fini par fusionner avec son œil exorbité qu’il peine à fermer, et un crâne renfoncé qu’il cache de façon quasi permanente sous une casquette.

« Si je me fais opérer, je ne pourrai pas travailler pendant plusieurs mois. Ma femme et mes enfants n’auront rien à manger. Je dois trouver de l’argent tous les jours », explique Duda, qui s’est senti complètement abandonné par « le patron » de la mine après l’accident.

JdeM

La pression des clients

À Madagascar, un travailleur sur cinq gagne sa vie dans les petites mines artisanales. C’est le deuxième secteur pourvoyeur d’emploi après l’agriculture. Les journaliers engagés dans les mines sont payés en moyenne 1,50 $ CA par jour, de quoi se payer sept tasses de riz.

Pour ce salaire de misère, les mineurs risquent leur santé et leur vie pour répondre à la demande en pierres et minéraux utilisés par des consommateurs privilégiés en quête de bonheur personnel. Avec l’engouement, les clients sont de plus en plus exigeants, selon les intervenants rencontrés par notre Bureau d’enquête sur la route des pierres.

William Solomon Rabemanantsoa, l’exploitant d'une mine de quartz rose de Nasanga a reçu l’appel d’un client chinois durant notre visite.

« Oui, nous en avons, répond-il. Mais, c’est plus difficile parce que ça commence à être profond. Je recrute davantage, parce que mon équipe se plaint. »

JdeM

Ses travailleurs sont en train d’extraire de gros morceaux de quartz rose qui pèsent près de 60 kilos. Ils ne portent qu’un short, un t-shirt troué et des sandales. Lanto Ratsimbason lève à bout de bras une énorme masse pour détacher les quartz de la paroi. À chaque coup, les éclats volent dans les airs et il ferme instinctivement les yeux, à défaut de porter des lunettes de protection.

Le quartz est plus tranchant que la vitre. De petits morceaux acérés recouvrent la côte que les mineurs doivent monter et descendre pour voyager du fond de la mine jusqu’à la réserve de quartz qui sera transportée hors du site. Lanto s’arrête et retire sa sandale de plastique. Elle est couverte de sang. Un morceau de quartz a traversé la semelle et lui a entaillé le talon.

« Nous avons eu toutes sortes de blessures ici. Aux jambes, aux mains et même à la tête. Quand on extrait la pierre, il arrive qu’elle nous échappe et tombe sur nous », témoigne le chef d’équipe, Jimmy Hergé Daniel Andriamalalaharimanana.

Il pointe la jambe de son coéquipier Jeannot. Une cicatrice sur son mollet témoigne d’une blessure qui a nécessité plusieurs points de suture.

«Des blessés et des morts tout le temps »

« La personne qui est exploitée à la base, ce sont les gens qui vont chercher ces cailloux-là, souvent [...] dans des petites mines manuelles pas mécanisées avec aucune sécurité », évoque Michel Jébrak, géologue et professeur émérite au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l’UQAM, rencontré dans le cadre du documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs. Son expérience terrain l'a mené sur des sites miniers à travers le monde, principalement en Afrique.

« Il n'y a pas de permis, ils font des trous dans des conditions de sécurité épouvantables, ça s'effondre. Il y a des blessés et des morts tout le temps, généralise-t-il. Et eux, ils vendent ça à très bon marché sur place. Puis après, au fur et à mesure que ça va être acheté par un négociant, que ça va être transporté, que ça va arriver chez le grossiste, puis chez le commerçant, là, chaque fois, on a des marges considérables. »

Duda a cessé de travailler à la mine de cristal depuis son accident parce qu'il ne « supportait plus les manigances dans les mines ».

« Que tu extraies beaucoup ou peu, tu reçois toujours peu d’argent », déplore le père de famille, handicapé à vie.

La demande pour les pierres et minéraux de Madagascar a doublé depuis la pandémie avec l'explosion de la popularité de la lithothérapie. Le prix à l’exportation a aussi doublé. Le salaire des mineurs, lui, est demeuré le même.