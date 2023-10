Un autre revers contre les Leafs et vivement la fin des expériences

Un camp représente toujours un marathon. Le Canadien a maintenant franchi plus de la moitié de la distance après quatre des six matchs préparatoires. Après un deuxième revers contre les Maple Leafs, un deuxième en autant de soirs, Martin St-Louis a maintenant hâte de jongler avec sa véritable formation.

« Ils nous restent deux matchs et de bons entraînements, a dit St-Louis. On devra être prêt pour le premier match le 11 octobre à Toronto. »

À l’image de vendredi soir au Centre Bell, le CH se retrouvait confronté à l’équipe B des Leafs. Il n’y avait pas d’Auston Matthews, de Mitch Marner, de John Tavares et de William Nylander.

Mais l’équipe à la feuille d’érable bleue a encore une fois signé une victoire. Menés par Matthew Knies (1 but) et Nicholas Robertson (1 but), les Maple Leafs l’ont emporté 3 à 1.

« À mon avis, c’était notre meilleur match préparatoire, a analysé le défenseur Kaiden Guhle. Leur gardien (Martin Jones) a connu un fort match et ils ont profité de leurs chances. Mais je ne changerai pas beaucoup de choses à notre façon de jouer. »

Guhle n’avait rien à se reprocher dans cette rencontre. Auteur de l’unique but, l’Albertain a connu une très bonne sortie avec David Reinbacher comme partenaire.

Sur le plan collectif, on ne pouvait toutefois pas parler d’un match grandiose.

Un zéro en cinq

Le Tricolore n’a pas marqué malgré cinq occasions en supériorité numérique. On ne paniquera pas avec cet aspect du jeu lors du camp. Mais avec une tonne de joueurs invités (72 au début du camp), il n’y a pas assez d’occasions d’attaquer les stratégies sur les unités spéciales.

« Ce n’était pas un bon match en avantage numérique, a reconnu l’ailier Rafaël Harvey-Pinard. Je crois que les Leafs ont obtenu plus de chances de marquer que nous pendant qu’ils étaient en désavantage. Nous aurons besoin de mieux communiquer sur la patinoire et de mieux nous trouver. »

Utilisé au sein de la deuxième vague en avantage numérique, Juraj Slafkovsky gardait son calme.

« C’est le calendrier préparatoire, a-t-il rappelé. Nous devons nous améliorer. Et nous nous améliorerons. »

À cinq contre cinq, Slafkovsky a encore une fois patiné à l’aile droite avec Kirby Dach et Harvey-Pinard. Il n’était pas aussi électrisant qu’à son dernier match contre les Sénateurs, mais il a encore une fois cogné à la porte avec deux tirs et cinq tirs tentés.

« Il y a des soirs où je sens que j’ai plus de temps et d’autres soirs, où j’ai moins de temps, a expliqué le Slovaque. Ça dépend toujours du match. Mais oui, je devrai apprendre à décocher mes tirs encore plus rapidement. »

Alex Newhook, quant à lui, avait reçu une audition à l’aile droite du premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

L’ancien de l’Avalanche a fait sentir sa présence en première période, mais il était moins visible avec ses compagnons de trio pour les deux autres périodes.

Un jeune confiant

Le jeu de David Reinbacher était un sujet de discussion après le match. Guhle lui a envoyé des fleurs, Johnathan Kovacevic a dit qu’il ne ressemblait en rien à une recrue et Martin St-Louis a parlé de son calme.

Malgré cela, Reinbacher a vu son camp prendre fin près de deux heures après le match. Le CH l'a renvoyé en Suisse avec l'équipe de Kloten.

Avant le match contre les Leafs, le CH avait retranché une multitude de joueurs pour réduire le groupe à 38 joueurs. Après le match, Jeff Gorton et Kent Hughes ont réduit l'équipe à 33 joueurs. Jakub Dobes, Sean Farrell, Riley Kidney et William Trudeau ont pris la route de Laval.