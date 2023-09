Des innovations qui changent des vies

L'organisme Moelle épinière et motricité Québec présente samedi à Québec le Salon des innovations technologiques, avec pour but de faciliter la vie aux gens en situation de handicap.

Le Salon des innovations technologiques en est à sa troisième édition.

Parmi une vingtaine d’exposants, l’un d’eux propose par exemple des fauteuils roulants adaptés à diverses situations, comme la neige, pour permettre aux gens en situation de handicap d’aller à l’extérieur même lorsque les conditions ne leur sont pas favorables.

Une autre innovation concerne un bras articulé robotique, soit le bras d’assistance Jaco.

Nathalie Michaud, qui travaille chez Moelle épinière et motricité Québec, et qui a participé à organisé le Salon des innovations technologique, explique qu’il s’agit d’une initiative novatrice au Québec, et que celle-ci rencontre un besoin bien réel.

«On voyait plein de choses, nos membres nous parlaient de plein d’affaires, puis on s’est dit qu’il faudrait vraiment qu’on soit capable de rassembler ça, puis on sait que [ces sortes de salons sont] quelque chose qui se font dans d’autres pays [...]. Puis au Québec, il n’y avait vraiment rien qui se faisait, donc on est vraiment les seuls à faire ce type de salon, puis on voit que le besoin est là», détaille-t-elle.

Moelle épinière et motricité Québec milite afin de démocratiser certaines technologies, dont le coût élevé empêche que certaines personnes y aient accès.

Le bras d’assistance Jaco, par exemple, peut coûter jusqu’à 50 000$.

