Rumeurs sur Céline dans la presse à potins française: «Je ne sais pas où ils trouvent cela, ça n’a pas de sens», s'indigne Claudette Dion

Claudette Dion ne s’en cache pas : elle en a assez de l’insistance des magazines à potins français à relayer des faussetés à propos de sa célèbre sœur.

De Closer à Public, en passant par Ici Paris, Gala et France dimanche, les magazines à potins français ont tous rapidement compris que tout ce qui touche à Céline Dion fait vendre.

• À lire aussi: Céline Dion, cible de choix de la presse à potins française

• À lire aussi: Céline Dion fascine les Français

On fait étalage de son état de santé, on spécule sur sa relation soi-disant brisée avec son fils, René-Charles, sur son flirt avec le satanisme (!), sur la gravité de sa maladie et même sur sa mort (qu'on a annoncée à plusieurs reprises sur Twitter).

« Je ne sais pas où ils trouvent cela... ça n’a pas de sens », lance, indignée, la marraine de Céline Dion vers qui les médias québécois se tournent désormais pour avoir des nouvelles de Céline.

« Cela me surprendrait bien gros qu’ils [les journaux à potins français] aient des nouvelles que moi je n’ai pas », ajoute Claudette Dion lorsqu’il est question de la couverture médiatique française entourant la superstar, en particulier depuis l’annonce de sa maladie.

De fait, vous ne verrez plus jamais Claudette Dion un magazine à potins en main, particulièrement venu de France.

« J’ai arrêté de lire tout cela, car, premièrement, les images qu’ils utilisent d’elle... ce n’est pas cool. Est-ce que c’est cela, idolâtrer quelqu’un ? Car ils disent qu’ils l’idolâtrent. C’est vraiment ordinaire », ajoute-t-elle visiblement irritée et triste pour l'image de sa sœur.

Claudette Dion insiste : « Ce n’est pas vrai que Céline est en fauteuil roulant, ce n’est pas vrai pour René-Charles, tout cela n’est pas vrai, je ne sais pas où ils trouvent cela », dit la soeur de 74 ans avec son franc-parler habituel.

« Me faire accroire que son fils ne lui parle plus ou qu’il dilapide la fortune de sa mère, apprendre qu’elle est en fauteuil roulant, cela n’a pas de sens ! Je lui ai parlé au téléphone, elle va bien, elle rit, même si la maladie est encore présente. Tout son focus est dans son rétablissement », assure celle qui croit très fort au sérieux et à la discipline avec lesquels Céline se lance dans toute chose, de son travail à son rétablissement.