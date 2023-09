Équipe Priorité Québec: un choix de photo douteux sur leur site web

Sur son site internet, la deuxième opposition à l’Hôtel de Ville, Équipe Priorité Québec, affiche étrangement en image de fond une photo prise en plein cœur de la ville de Montréal, a constaté Le Journal.

C’est dans la section « devenir membre » qu’on peut voir en couverture ladite photo avec l’hôtel de ville de Montréal en arrière-plan.

Capture d'écran, site web de Équipe Priorité Québec

En début d’après-midi, Équipe Priorité Québec a précisé au Journal qu’il s’agissait bel et bien d’une erreur de leur part, mais que la « machine était enclenchée » afin de corriger la situation le plus rapidement possible.

À peine quelques minutes plus tard, une nouvelle photo tapissait d’ailleurs la page web.

Encore une gaffe

Il y a un peu moins d’un an, Le Journal rapportait que les communications écrites de ce qui était autrefois Québec 21 étaient truffées de fautes d’orthographe, de ponctuation et de syntaxe.

Il est même arrivé que la deuxième opposition à l’Hôtel de Ville de Québec orthographie mal le nom et le prénom de son propre chef et d’un de ses élus.

Dans une publication sur sa page Facebook, le parti municipal parlait alors de son nouveau chef, Patrick « Paquette » (au lieu de Paquet) et de son conseiller « Steven » (au lieu de Stevens) Mélançon.