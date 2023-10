Quand l'arrivée d'un bébé vire au cauchemar: la dépression post-partum a laissé une dizaine d’orphelins depuis 10 ans au Québec

Affectant des milliers de parents chaque année, la dépression post-partum est encore une maladie taboue et honteuse qui a provoqué plusieurs tragédies familiales et laissé une dizaine d’orphelins depuis 10 ans au Québec.

• À lire aussi: Des pères «sauvés» par leur bébé après le décès de leur conjointe

• À lire aussi: «J’étais une carcasse vide d’émotions», témoigne une mère

«Je me disais que ça arrive juste aux autres, avoue Alicia Doyon, qui se remet d’une grave dépression post-partum qu’elle n’a jamais vue venir. Je m’en allais dans le fleuve avec mon bébé. [...] J’étais déconnectée bin raide.»

Même si la venue au monde d’un bébé est un des plus beaux moments dans la vie de tout parent, l’adaptation ne se passe pas toujours comme prévu. Environ le quart des mères et 10 % des pères sont touchés par la dépression post-partum chaque année au Québec, un problème médical encore tabou et méconnu qui en mène plusieurs dans une sombre spirale.

D’ailleurs, les problèmes de santé mentale en période périnatale coûtent 1,5 milliard $ par an au Québec (absentéisme, hospitalisation, impacts sur le bébé, etc.), estime un regroupement de médecins et de groupes spécialisés dans une lettre envoyée au gouvernement en avril dernier.

«Les dangers du post-partum sont vraiment banalisés», déplore un Montréalais dont l’ex-conjointe s’est suicidée en 2017.

«Je ne comprends pas comment une société peut abandonner comme ça les femmes et les enfants dans leur moment de vulnérabilité extrême. Ça me dépasse un peu.»

Une dizaine d’orphelins

Depuis 10 ans, le Bureau du coroner a répertorié huit cas de suicide de mères qui vivaient une dépression post-partum. L’une d’elles a même tué son bébé avant de mettre fin à ses jours.

Une dizaine d’enfants sont aujourd’hui orphelins. D’autres cas récents pourraient même s’ajouter (2022), puisque les rapports sont terminés plus d’un an après le décès.

«C’est tellement triste, on se dit: le système l’a échappé, réagit chaque fois Marie-Claude Dufour, directrice générale du Réseau des centres de ressources périnatales du Québec. On a failli à aider cette personne-là en détresse. [...] Ça vient nous serrer le cœur, on a encore du chemin à faire.»

Photo Stevens LeBlanc, Journal de Québec / Agence QMI

D'ailleurs, le nombre de suicides lié au post-partum est probablement plus élevé, croit Valérie Samson, cadre-conseil en sciences infirmières en médecine fœto-maternelle, à l’hôpital Sainte-Justine.

«Je ne serais pas étonnée qu’il y en ait plus. Mais, il n’y a pas vraiment eu de surveillance à cet-égard-là parce qu’il faut faire le lien entre un problème de santé mentale sévère en période postnatale et un suicide», souligne-t-elle.

«Les gens ont encore du mal à penser qu’une mère peut mettre volontairement un terme à sa vie, alors qu’elle est supposée vivre ses plus beaux moments.»

Honte, manque d’accès aux services, ignorance des symptômes : toutes sortes de raisons expliquent que les parents n’obtiennent pas d’aide. Les signes apparaissent dans les mois suivant l’accouchement (jusqu’à deux ans), mais aussi souvent durant la grossesse.

Symptômes de la dépression post-partum Fatigue

Profonde tristesse

Pleurs

Anxiété

Insomnie

Hypervigilance

Désintérêt envers son enfant

Obsessions

Irritabilité

Isolement

Idées suicidaires Certains facteurs augmentent les risques d’en souffrir Problèmes de santé mentale par le passé (dépression ou anxiété)

Événements stressants récents

Instabilité familiale (violence, pauvreté)

Difficulté à allaiter

«C’est comme une défaite, résume Mme Samson. L’écart entre la réalité vécue et celle qu’ils avaient imaginée, c’est assez pour créer une grande détresse.»

D'ailleurs, plusieurs femmes qui ont toujours tout réussi dans leur vie jusqu'à l'arrivée du bébé sont touchées par la dépression.

«Les mères ont honte quand elles se présentent chez nous parce qu’elles pensent que ça devrait bien aller. Elles se sentent jugées par leur entourage», se désole Mme Dufour.

Selon les dossiers du coroner, plusieurs des mères qui se sont suicidées avaient consulté pour obtenir de l’aide psychologique, mais cela n’a clairement pas suffi.

«Elle ne s’est pas sentie suivie du tout ni aidée», affirme Matthew Lalonde-Therrien, dont l’ex-conjointe s’est suicidée en 2016, alors que leur bébé avait neuf mois.

Ces décès provoquent inévitablement des tragédies dans la famille, en premier lieu le père endeuillé qui se retrouve avec un bébé à charge.

Se sauver de l’hôpital

En 2017, une femme de 33 ans qui était hospitalisée en psychiatrie à Sainte-Justine a même réussi à quitter sa chambre pour aller commettre l’irréparable.

«La déception reliée à la césarienne, la culpabilité ressentie par l’échec de l’allaitement entraînant souvent un sentiment d’incompétence maternelle en plus de la fatigue extrême ressentie en période périnatale [...] ainsi que l’anxiété secondaire à ses préoccupations monétaires sont tous des éléments ayant pu contribuer à provoquer une dépression post-partum», a écrit la coroner Lyne Chouinard dans un rapport de 2016.

TÉMOIGNAGES Le Réseau des centres de ressources périnatales du Québec a recueilli l’été dernier divers témoignages qui montrent que la stigmatisation entourant le post-partum est encore bien réelle. En voici quelques-uns «J’ai trouvé que mon médecin a manqué beaucoup de délicatesse à mon égard pendant ma grossesse où j’étais très dépressive, j’avais des idées suicidaires et je mangeais peu.»

«Lorsque les parents aux prises avec des problèmes de santé mentale en parlent, certains pensent encore que d’avoir un bébé devrait être tout rose.»

«Ce n’est pas bien vu de vivre des troubles de santé mentale durant la période périnatale, parce que c’est supposé être tellement un beau moment que les parents n’ont pas le droit d’être épuisés.»

«Le concept de la performance est très fort ces dernières années. Souvent, les parents s’imposent cette pression et les réseaux sociaux contribuent à la diffuser.»

«C’est normal d’être fatiguée»

Par ailleurs, plusieurs mères déplorent aussi avoir du mal à obtenir de l’aide auprès des professionnels de la santé, et se font répondre des banalités comme: «Ça va bien aller» ou «c’est normal d’être fatiguée».

«Ce n’est pas tout le monde qui a le savoir-être pour accueillir la souffrance et la douleur. Ils sont débordés, il y a plein d’excuses», souligne Mme Dufour, qui croit que la formation des professionnels de la santé doit être améliorée pour assurer une meilleure prise en charge de la santé mentale.

Présentement, le réseau de la santé prévoit la visite d’une infirmière à domicile quelques jours après le congé d’hôpital. La mère doit aussi voir un médecin pour un examen physique, deux mois après l’accouchement. Aucun autre suivi n’est offert d’emblée.

«Ce n’est définitivement pas suffisant», réagit la Dre Tuong-Vi Nguyen, une psychiatre spécialisée en périnatalité au Centre universitaire de santé McGill.

«Il devrait y avoir des services en santé mentale périnatale au Québec dans un système différent, qui peut répondre de façon flexible et plus rapide.»

Lundi prochain, le ministre délégué aux services sociaux Lionel Carmant annoncera une aide de cinq millions $ par année en santé mentale pour les nouveaux parents. Parmi les mesures, les visites à domicile et appels postnataux seront rehaussés, a appris Le Journal. Le ministre a refusé notre demande d’entrevue avant l’annonce officielle.

Depuis la pandémie, l’anxiété et l’isolement ont aussi contribué à plus de détresse, constatent plusieurs médecins. La pression des réseaux sociaux est aussi forte pour beaucoup de parents.

«On ne voit pas les images de la maman qui pleure parce qu’elle est à bout de ne pas dormir. Mais on va voir la dame bien arrangée avec ses enfants habillés en blanc. Qui fait ça? C’est un fléau, et ça contribue certainement à une image biaisée de la maternité», souligne Mme Samson.

Écoutez l'entrevue avec Alicia Doyon, mère de 33 ans qui a souffert d'une dépression post-partum, à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

Pas de pilule miracle

Récemment, les États-Unis ont annoncé l’arrivée sur le marché d’une nouvelle pilule spécifiquement pour le post-partum. Bien qu’il accueille favorablement ce nouveau médicament, un psychiatre de Sainte-Justine estime qu’il faut davantage investir dans l’information et l’éducation des parents.

«Il ne faut surtout pas penser que c’est le magic bullet, que ça va être la panacée et que ça va régler tout», souligne le Dr Martin St-André, chef de la clinique de psychiatrie périnatale à Sainte-Justine.

En avril dernier, un regroupement de médecins et de groupes spécialisés dans la périnatalité ont écrit au ministre Lionel Carmant pour demander de meilleurs services aux parents. Entre autres, on souhaite la création d’un protocole provincial de dépistage et de référencement en santé mentale pour la période périnatale et que ce soit reconnu comme une activité médicale prioritaire.

Malgré tout, des professionnels de la santé notent une amélioration de la prise en charge du post-partum depuis les dernières années.

«On peut se réjouir des progrès, il ne faut pas juste mettre l’emphase sur le verre à moitié vide, assure le Dr St-André. Il y a beaucoup de travail qui se fait.»

D'ailleurs, l’hôpital Sainte-Justine a mis en place la trousse Grande Ourse pour les nouveaux parents, l’an passé. Prônant la bienveillance et l’autocompassion, le document aide à mieux prendre soin de sa propre santé mentale pendant la grossesse et après l’accouchement.

«Ça a changé le parcours de nos patientes, se réjouit Valérie Samson. Il y a un manque de connaissances sur les ressources disponibles, des fois c’est étonnant.»

Déjà, le projet fait des petits et d’autres hôpitaux partagent l’outil sur leur site.

«Comme société, on a un rôle à jouer, parce que banaliser les émotions difficiles, c’est contribuer à la culpabilité des parents à ce qu’ils peuvent vivre comme émotions», croit-elle.

Où demander de l’aide? Où demander de l’aide? À l’accueil psychosocial de votre CLSC

À l’urgence d’un hôpital

Auprès d’un médecin de famille

Dans un centre communautaire périnatal

Tel-Aide : 514-935-1101

Info Social : 811

Ressources communautaires et sociales : 211

La dépression post-partum POURSUIVEZ VOTRE LECTURE