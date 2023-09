Marilyn Manson règle son dernier procès pour viol à l’amiable

Marilyn Manson ne comparaîtra pas devant le tribunal dans le cadre du procès pour viol que lui a attenté une femme restée anonyme.

Comme le rapporte Billboard, les deux parties sont parvenues à un accord tout juste une semaine avant le début du procès. Un accord dont se félicite la défense de la rockstar, de son vrai nom Brian Warner, qui, ces dernières années, a été visée par une multitude de plaintes du même type sans qu’aucune n’aboutisse toutefois.

« Brian est heureux que, tout comme les procès précédents ont été abandonnés sans payer un seul centime, cette plaignante ait accepté d'abandonner ses poursuites en échange d’une somme représentant une fraction de ce qu’elle demandait, et qui représente bien moins que le montant que la procédure lui a coûté », a déclaré l’avocat de Marilyn Manson dans un communiqué.

De son côté, la plaignante, citée sous le nom générique de Jane Doe, a tenu à justifier sa décision de ne pas aller jusqu’au procès.

« J'étais parfaitement préparée pour le procès, et jamais je n'aurais pensé que je pourrais régler ça à l’amiable », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par Rolling Stone. « Mais au cours des deux dernières années et demie, j'ai enduré en silence des menaces, brimades, harcèlements et diverses formes d'intimidation qui se sont intensifiées ces dernières semaines. »

À la croire, Marilyn Manson était présent lors de sa déposition devant la police durant laquelle elle affirme été soumise à « sept heures d'interrogatoire agressif alors qu’il (Manson) la regardait depuis l'autre côté de la table ».

Si Marilyn Manson, qui a toujours clamé son innocence (et même crié au complot), s’en sort à bon compte malgré les nombreux témoignages de femmes qui l’accusent d’abus, on se consolera de savoir qu’il a écopé d’une légère amende et de 20 heures de travaux d’intérêt général pour s’être mouché sur une caméraman lors d’un concert en 2019.