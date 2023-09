Révolution en construction: plus besoin de 7 métiers pour changer une porte

Finies les chasses gardées. Un charpentier-menuisier pourra bientôt réparer du carrelage sur un chantier. Québec veut que certaines tâches d’une quinzaine de métiers de la construction puissent être partagées, pour réduire les délais et diminuer les coûts.

« On a besoin de construire, lance le ministre du Travail, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. On a des besoins immenses, en santé, en éducation, en infrastructures, en logements. C’est important qu’on soit capable d’en faire plus ».

Jean Boulet déposera cet automne un projet de loi réformant l’industrie de la construction. Il y a actuellement vingt-cinq métiers distincts dans ce secteur névralgique. À titre comparatif, en Ontario, on ne dénombre que sept qualifications professionnelles.

Une réalité québécoise qui amène son lot de complications. Changer une porte trop étroite dans une école implique sept corps de métiers au Québec, souligne le ministre. « Une hotte de cuisine, ça requiert l’intervention du ferblantier, du charpentier, puis de l’électricien ! », renchérit-il.

Les deux tiers des métiers visés

Le gouvernement Legault rejette l’idée de fusionner des professions, une démarche qui prendrait trop de temps. Le ministre du Travail veut plutôt accroître la polyvalence entre des métiers connexes ou de même famille, grâce notamment à une augmentation des activités de perfectionnement.

« La plupart des 25 métiers [de la construction], sauf ceux qui requièrent plus de qualification, comme l’électricien, [...] ils pourraient faire des tâches dans d’autres métiers pour assurer une meilleure fluidité dans l’exécution des travaux », dit-il. Jean Boulet précise que les « deux tiers » des métiers seront visés par ces nouvelles dispositions.

Au lieu d’attendre pendant des jours qu’un carreleur soit disponible, un entrepreneur pourrait ainsi demander au charpentier-menuisier du chantier de réparer la céramique abîmée. Un plâtrier aurait la possibilité d’effectuer des tâches de peinture, et inversement.

Québec espère ainsi augmenter la productivité, réduire les délais et ultimement, les coûts de construction.

Cette plus grande polyvalence n’aura toutefois « pas nécessairement d’impact » sur les salaires. Mais le ministre est convaincu que bon nombre de travailleurs, notamment les jeunes, souhaitent une plus grande flexibilité entre les différents métiers de la construction. Il y voit un moyen de recruter des nouveaux visages et de retenir les plus expérimentés.

13 000 nouveaux travailleurs par an

La mobilité des travailleurs sera aussi facilitée. À l’heure actuelle, certains coins du Québec manquent cruellement d'expertise, alors que dans d’autres, les travailleurs peinent à réaliser les heures requises pour toucher leurs prestations d’assurance-chômage.

Grâce à cette modernisation de l’industrie, couplée d’un recrutement plus intensif de travailleurs étrangers et de femmes, Jean Boulet veut 13 000 nouveaux travailleurs de la construction dès l’an prochain sur les chantiers. Il vise à hausser le bassin de main-d’œuvre de 13 000 autres personnes aussi en 2025, et en 2026.

Il n’y a pas si longtemps, lorsque le gouvernement libéral a mis fin au placement syndical dans la construction, il y avait eu du brasse-camarade. Jean Boulet ne craint pas le vent de face. La commande vient d’en haut, de François Legault, et le ministre du Travail a un « mandat clair » pour opérer cette petite révolution de l’industrie. « Les besoins que nous avons sont criants ! ».

« C’est devenu une nécessité que ce secteur-là s’adapte et pense à des nouvelles façons de faire » - Le ministre du Travail, Jean Boulet

Encore peu de femmes

Au Québec, la place des femmes dans l’industrie de la construction est encore famélique. La gent féminine ne représente que 3,65 % des travailleurs. Avec des politiques d’attraction et de rétention, le gouvernement espère hausser cette proportion à 4,5 %. Le ministre Jean Boulet souligne qu’une femme sur deux abandonne le métier après seulement quelques années. « Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Des fois, c’est parce qu’elles n’avaient pas la formation adéquate. D’autres fois, c’est parce qu’elles étaient victimes de menaces, d’intimidation, de discrimination ». Il veut s’y attaquer, avec de la sensibilisation et de la pédagogie. Pas question toutefois d’imposer des quotas aux entrepreneurs.

Plus d’immigrants

Le gouvernement Legault mise sur les immigrants pour gonfler le bassin de travailleurs dans l’industrie de la construction. Des missions de recrutement à l’étranger sont au menu dans les prochains mois. Mais le nerf de la guerre, c’est la reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants, qui peinent à faire reconnaître leurs diplômes et leur expérience au Québec. « On a déjà fait un projet-pilote pour aller recruter à l’étranger. On a des missions de recrutement que nous planifions – la Commission de la construction du Québec et le ministère de l’Immigration – dans certains pays, pour aller recruter des charpentiers-menuisiers en Tunisie, des peintres en Colombie et des métiers dans lesquels on a des déficits vraiment importants ».

