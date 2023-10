Premier match des hockeyeurs ukrainiens: le sentiment du devoir accompli pour Sean Bérubé

« J’ai vraiment le sentiment du devoir accompli », a lancé Sean Bérubé, samedi, lorsqu’il a vu les six jeunes hockeyeurs ukrainiens venus passer l’année scolaire loin de la guerre fouler la glace pour la première fois aux côtés de leurs nouveaux coéquipiers de la St-Patrick’s High School.

L’instigateur du projet a expliqué qu’après tout ce travail, il n’était pas question qu’il manque ce moment important ; il s’agissait du premier match de la saison.

Crédit: Nicolas St-Pierre

« J’avais des papillons dans le ventre avant le match. C’est comme si je regardais mes enfants jouer, je me suis attaché et ça fait vraiment du bien de voir qu’on a réussi », a confié Bérubé.

« C’est certain qu’il y a un immense lien d’attachement. J’ai passé presque toutes mes journées avec eux dans les dernières semaines et je sens vraiment qu’il y a quelque chose de spécial », ajoute-t-il.

Crédit: Nicolas St-Pierre

Nerveuses, les familles d’accueil étaient également au rendez-vous afin de soutenir ceux qu’elles considèrent maintenant comme des membres à part entière.

« C’est important de venir encourager Matvii parce qu’il fait partie de la famille. L’horaire ne sera peut-être pas évident avec le hockey les fins de semaine, mais on est heureux de le faire pour lui », a expliqué le père de famille qui était présent au PEPS de l’Université Laval pour la rencontre.

Une belle chimie

Les jeunes ont également montré de belles choses sur la patinoire, malgré le peu de pratique qu’ils ont eu avec leurs nouveaux coéquipiers.

Crédit: Nicolas St-Pierre

L’accueil des jeunes ukrainiens dans l’équipe s’est d’ailleurs déroulé à merveille, selon le directeur du programme de hockey de la St-Patrick’s High School, Danick Powers.

« Ils s’apprécient beaucoup. Ils ont commencé à s’ajouter sur les réseaux sociaux et à avoir une belle complicité ensemble », avait-il confié en entrevue à TVA Nouvelles la veille.

C’est d’ailleurs Yehor Kosenko qui, posté devant le filet, a fait habilement dévier le lancer de son coéquipier ukrainien Zahar Kovalenko pour inscrire le premier but des siens devant les membres des familles d’accueil euphoriques.

Malgré six buts accordés au cours de la rencontre, le grand gardien Matvii Kulish a été étincelant en fusillade, n’accordant aucun but sur les trois tirs dirigés et donnant ainsi la victoire de 7 à 6 aux siens.