Proches tués ou enlevés à l’étranger: plus d’humanité réclamée aux ambassades

Des proches de victimes d’homicide ou d’enlèvement au Mexique ne décolèrent pas devant l’aide inadéquate qui est octroyée par Affaires mondiales Canada pour ses ressortissants dans un pays étranger.

• À lire aussi: Avocate intimidée, liens rompus avec l’ex-conjointe et témoin éliminé: le frère du Saguenéen tué au Mexique se confie

• À lire aussi: Meurtre de Victor Masson au Mexique: le témoin principal assassiné

• À lire aussi: Meurtre d’un Saguenéen au Mexique: un suspect formellement accusé

Le meurtre du jeune Saguenéen Victor Masson le printemps dernier a fait ressortir d’importantes lacunes parmi les services offerts par Ottawa dans d’autres pays et plus particulièrement au Mexique.

Photo tirée de la page Facebook de Victor Masson

« Non seulement les familles doivent-elles traverser des émotions épouvantables, mais en plus elles doivent gérer toutes les tâches administratives qui sont associées au décès d’un proche à l’étranger avec un accompagnement très limité », constate la directrice générale de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD), Anie Samson.

Dédale administratif

En entrevue au Journal, Édouard Masson, le frère de Victor, avait confié qu’il avait « honte d’être Canadien » après avoir vécu bien des embûches pour obtenir de l’aide concrète du gouvernement.

Cela a ravivé la colère d’autres personnes qui ont demandé l’aide de l’AFPAD comme Annie St-Onge.

Christine St-Onge, sa sœur, a été tuée en décembre 2018, par son conjoint de l’époque, pendant un voyage à Los Cabos, au Mexique. Pierre Bergeron s’est ensuite enlevé la vie après un retour précipité au pays.

Photo d'archives fournie par la Sûreté du Québec

« Un matin, plusieurs jours après la confirmation du décès, Affaires mondiales Canada m’appelle pour me dire que ma sœur va être enterrée au Mexique, se souvient Mme St-Onge. J’étais abasourdie. [...] Ç’a été une négociation très compliquée entre Affaires mondiales, la famille et le Mexique, qui a finalement accepté de faire une exception. »

Au ralenti

Elle affirme avoir passé plusieurs jours sans obtenir de nouvelles du gouvernement, à se demander ce qui allait bien advenir de sa sœur. C’est finalement le salon funéraire avec qui la famille a fait affaire qui lui est revenu avec des nouvelles « 24 à 48 heures » avant Affaires mondiales.

« C’est une courroie de transmission qui fonctionne au ralenti et de qui c’est extrêmement difficile d’avoir l’heure juste. [...] T’as besoin d’avoir quelqu’un qui peut servir d’interface entre la panoplie des services qui sont impliqués. »

Manque de ressources

Édouard Masson soutient que c’est plutôt sur les lieux que les déboires des siens ont commencé. La quête d’un avocat crédible et les discussions avec la police n’ont rien de simple et encore moins dans une autre langue.

« Une fois sur le terrain, on sentait que les gens voulaient nous aider, mais un représentant de l’ambassade nous a dit “on n’a pas les ressources nécessaires pour faire ce qu’on aimerait” », raconte-t-il.

Capture d'écran TVA Nouvelles

La directrice de l’AFPAD aimerait que le gouvernement fédéral puisse fournir les services d’un interprète dans ses ambassades de pays où les deux langues officielles ne sont pas parlées « comme les employés sont, majoritairement, des locaux ».

Dans une déclaration écrite, Affaires mondiales Canada affirme que sa priorité absolue est « de soutenir les Canadiens et leurs proches dans ces circonstances difficiles », même si le gouvernement doit respecter de nombreuses conditions en pays étrangers.