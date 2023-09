Salaires records: trois infirmières ont gagné plus d’un demi-million de dollars grâce aux heures supplémentaires et aux primes généreuses

Trois infirmières québécoises ont encaissé un salaire record de plus d’un demi-million de dollars l’an dernier grâce à de nombreuses heures supplémentaires et aux généreuses primes en place depuis la pandémie de COVID-19.

Une infirmière de Laval, dont l’identité est gardée confidentielle, a empoché un salaire record 530 680 $ en 2022-2023. De ce montant, 300 268 $ ont été rémunérés en heures supplémentaires, soit plus de quatre fois son salaire de base.

Deux autres infirmières (de Montréal et de l’Outaouais) ont aussi franchi le cap spectaculaire du demi-million de dollars.

Les plus hauts salaires en 2022

Infirmière clinicienne à Laval

Salaire total : 530 680 $

Salaire de base : 67 461 $

Heures supplémentaires : 300 268 $

Primes : 132 302 $

Autres avantages : 30 649 $

Infirmière au CISSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Salaire total : 516 762 $

Salaire de base : 158 483 $

Heures supplémentaires : 268 325 $

Primes : 87 836 $

Primes COVID : 2118 $

Infirmière en Outaouais

Salaire total : 508 228 $

Salaire de base : 71 261 $

Heures supplémentaires : 267 169 $

Primes : 152 941 $

Avantages sociaux : 16 018 $

Autres charges : 840 $

Infirmière en Outaouais

Salaire total : 497 913 $

Salaire de base : 71 078 $

Heures supplémentaires : 278 645 $

Primes : 117 295 $

Avantages sociaux : 30 279 $

Autres charges : 615 $

Infirmière au CISSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Salaire total : 428 904 $

Salaire de base : 106 162 $

Heures supplémentaires : 254 622 $

Primes : 65 273 $

Primes COVID : 1788 $

CNESST : 1059 $

Infirmière au CISSS des Laurentides

Salaire total : 423 841 $

Heures supplémentaires : 194 707 $

Primes : 126 296 $

« J’espère que ces soignantes-là vont bien [...]. C’est comme inhumain de faire autant d’heures », s’inquiète Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), le syndicat qui représente la majorité des infirmières au Québec.

Courtoisie la FIQ

Des salaires inégalés

Voilà plus de 15 ans que Le Journal compile des données sur les hauts salaires des infirmières au Québec, grâce à la loi d’accès aux documents. Jamais de tels montants n’avaient été enregistrés.

Le Journal a aussi noté que 95 infirmières ont gagné plus de 250 000 $ en 2022-2023. Encore une fois, il s’agit d’un record. Toutefois, les données ne précisent pas si les heures supplémentaires ont été travaillées de façon volontaire ou forcée. Selon la FIQ, les infirmières qui atteignent ces niveaux le font de leur plein gré.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, qui a une grave pénurie de personnel, arrive en tête avec 34 infirmières qui ont franchi ce seuil.

« C’est du monde qui lève toujours la main, qui a très peu de vie privée. On n’est pas loin de travailler six ou sept jours sur sept, à faire des 16 heures, explique Denis Cloutier, président du syndicat local des infirmières. Il ne faut pas avoir trop d’enfants, sinon ils ne te reconnaissent plus. »

Selon ce dernier, cette compilation démontre aussi la mauvaise répartition des effectifs infirmiers.

« On est un des CISSS qui ont le moins d’infirmières par rapport à la population à soigner. Les infirmières sont beaucoup plus sollicitées pour faire du temps supplémentaire que dans d’autres hôpitaux. »

Photo MARTIN ALARIE

Quadrupler son salaire

À ce sujet, la direction du CISSS précise que les salaires de 2022 incluent des congés reportés depuis la COVID qui ont été payés, ce qui peut gonfler les données.

Par ailleurs, des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires ont aussi empoché des salaires records, et ont quadruplé ou quintuplé leur salaire de base grâce aux heures supplémentaires.

Infirmière auxiliaire en Outaouais

Salaire total : 347 426 $

Salaire de base : 49 351 $

Heures supplémentaires : 183 615 $

Primes : 86 134 $

Avantages sociaux : 27 496 $

Autres charges : 829 $

Infirmière auxiliaire en Abitibi

Salaire total : 305 355 $

Salaire de base : 46 597 $

Primes : 76 967 $

Heures supplémentaires : 139 340 $

Charges sociales : 21 612 $

Avantages sociaux : 20 840 $

Préposé aux bénéficiaires au CISSS Chaudière-Appalaches

Salaire total : 223 081 $

Salaire de base : 51 234 $

Heures supplémentaires : 126 650 $

Primes : 31 082 $

Avantages sociaux : 14 115 $

Préposé aux bénéficiaires au CISSS Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal

Salaire total : 204 000 $

Salaire de base : 43 585 $

Heures supplémentaires : 130 459 $

Primes : 18 328 $

Avantages sociaux : 11 629 $

Évidemment, ces hauts salaires ne sont pas la norme. Le salaire de base d’une infirmière oscille entre 50 000 $ et 90 000 $, dépendamment de l’ancienneté et de la formation.

Mais depuis la pandémie, le gouvernement a mis en place toutes sortes de primes pour inciter les infirmières à travailler davantage (report de congés, bonus pour les quarts de nuit, etc.). Les heures supplémentaires sont même payées à taux double dans certaines circonstances.

Malgré ces salaires alléchants, la FIQ demeure convaincue que l’amélioration des conditions de travail est un incontournable pour retenir les infirmières dans le réseau public.

« On ne peut pas maintenir une cadence comme ça très longtemps, croit Mme Bouchard. Ces montants-là, ce ne sont que des primes [...] pour attirer les gens à en faire plus. Pour certains, ça fonctionne, mais c’est éphémère dans une carrière. »

La semaine dernière, la FIQ a déploré le fait que le gouvernement mettait fin à certaines primes dès le 30 septembre prochain.