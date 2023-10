Voici les 15 pays les plus sécuritaires au monde

Vous êtes à la recherche d’une destination voyage sans risque?

L’Institut pour l’Économie et de la Paix a récemment mis à jour son classement des pays du plus sécuritaire au plus dangereux.

163 nations sont donc classées selon l’indice de «paix mondiale», qui s’appuie sur de nombreuses statistiques, dont le nombre d’homicides, la population carcérale, le terrorisme, la force militaire et les conflits internationaux.

Chaque pays reçoit une note entre 1 et 5. Plus le chiffre est élevé, moins le pays est jugé sécuritaire.

Voici donc les 15 pays les plus sécuritaires :

1- Islande : 1,124

2- Danemark : 1,31

3- Irlande : 1,312

4- Nouvelle-Zélande : 1,313

5- Autriche : 1,316

6- Singapour : 1,332

7- Portugal : 1,333

8- Slovénie : 1,334

9- Japon : 1,336

10- Suisse : 1,339

11- Canada : 1,35

12- République tchèque : 1,379

13- Finlande : 1,399

14- Croatie : 1,45

15- Allemagne : 1,456

L’Espagne arrive pour sa part au 32e rang, alors que l’Italie se retrouve en 34e position. Le Royaume-Uni est quant à lui 37e. Avec un score de 1,939, la France arrive au 67e échelon.

Pour trouver les États-Unis, il faut parcourir la liste jusqu’au 131e rang. Le voisin du Canada est notamment jugé moins sécuritaire que certaines nations telles qu’Haïti, l’Arabie saoudite, Cuba et le Salvador.

L’Afghanistan est considéré comme le pays le moins sécuritaire parmi les 163 nations évaluées. La Russie se retrouve quant à elle au 158e rang, tout juste derrière l’Ukraine.