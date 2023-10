Comment réagir si un ours vous attaque?

Alors que deux personnes ont été tuées par un ours à Banff, en Alberta, une experte est venue expliquer, en entrevue à LCN, comment prévenir de telles attaques et comment réagir si elles surviennent.

Un grizzli, comme celui qui a enlevé la vie à deux individus dans les Rocheuses canadiennes, possède un potentiel d’agressivité, mais celui-ci s’en prend très rarement à des humains.

«Des attaques, comme malheureusement il y a eu lieu hier, sont extrêmement rares. Normalement, si on prend les bonnes précautions pour éviter d’avoir des contacts et d’attirer ces ours, on ne leur donne pas de raison de nous attaquer et la plupart du temps on peut éviter des attaques», explique la biologiste de la faune au Zoo Ecomuseum, Nicola Fleming.

Comment prévenir une attaque?

Cette dernière soutient qu’il est primordial d’éviter des rencontres fortuites avec un ours. Voici quelques comportements à adopter si on se rend dans un secteur où on retrouve des ours.

- Se promener en groupe et rester ensemble

- Faire du bruit pour se faire entendre des ours

- Si on remarque des traces récentes d’ours, quitter les lieux

- Éviter de laisser traîner de la nourriture

- Éviter les savons aromatisés aux fruits et aux fleurs

Quoi faire en cas d’attaque

Une attaque d’ours est généralement défensive, clame Mme Fleming. L’animal attaquera s’il se sent menacé ou pour protéger ses petits.

Si une telle situation se produit, voici comment réagir :

- Rester calme

- Avoir l’air assez grand en restant debout

- Garder ses enfants et son chien avec soi

- Montrer à l’ours qu’on est un humain et non une proie

- Repousser l’animal à l’aide d’un gaz poivré.

- Se coucher avec les mains derrière le cou, le visage vers le sol

Quoi faire si l’attaque se prolonge?

«Normalement, ces attaques-là durent maximum deux ou trois minutes. Si l’attaque continue, ça devient une attaque agressive et c’est là qu’on devrait se battre et tout faire pour se défendre», mentionne Nicola Fleming.

Dans une telle situation, il est conseillé de frapper l’ours dans les zones sensibles, comme le visage et surtout le nez.

«Dans une situation comme ça, même pour quelqu’un qui adore les animaux, nous sommes en mode survie. Alors, c’est certain que notre corps et notre instinct, ce sera de tout faire pour survivre. On n’est pas là pour être doux avec l’ours qui nous attaque. On doit tout faire pour l’éloigner», indique l’experte.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.