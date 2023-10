Comment réduire vos dépenses? Une experte révèle ses trucs

En cette période d’inflation, les consommateurs tentent par tous les moyens de survivre aux hausses de prix dans tous les secteurs.

• À lire aussi: Marché du travail: le bonheur plus important que le salaire, selon un nouveau sondage

• À lire aussi: [SONDAGE] Rattrapés par l'inflation, plus de la moitié des jeunes vivent d'une paie à l'autre

• À lire aussi: Combat des circulaires: le gagnant de la semaine est...

Dans son livre «Thrift Your Life», l’autrice et tiktokeuse britannique Heidi Ondrak propose de nombreux conseils et astuces pour éviter les dépenses superflues, rapporte le Daily Mail.

Récemment divorcée, la femme de 52 ans et mère de deux adolescents a dû se retrousser les manches pour subvenir aux besoins de sa famille avec des revenus moindres.

Voici quelques trucs qu’elle met de l’avant pour garder un maximum d’argent dans vos poches :

Le défi 21 jours

Plusieurs personnes ont tendance à faire de nombreux achats lorsqu’ils reçoivent leur chèque de paye. Selon la plateforme en ligne Finance Digest, 43% des Britanniques dépensent près de la moitié de leur paye dans les 24 premières heures.

Si certaines dépenses sont essentielles (logement, nourriture, électricité), d’autres sont beaucoup moins urgentes.

Afin d’éviter les achats impulsifs, Heidi Ondrak suggère le défi 21 jours, qui consiste à attendre trois semaines avant d’acheter un article non essentiel.

Cela inclut de nouveaux vêtements, des souliers, des jouets pour les enfants ou des éléments de décoration pour la maison.

Réduire sa consommation énergétique

Selon l’autrice, la seule façon de réellement dépenser moins d’argent pour votre électricité, c’est d’en consommer moins.

Elle propose d’utiliser des sites, tels que sust-it.net, qui calculent la consommation énergétique de chaque appareil qui se trouve chez vous, de la télévision au grille-pain en passant par la console de jeux vidéos.

Par exemple, laisser vos cheveux sécher à l’air libre plutôt que votre séchoir vous ferait économiser près d’un dollar d’électricité par heure. Chaque fois que vous prenez une douche au lieu d’un bain, vous épargner environ 18 sous.

La tiktokeuse recommande aussi d’instaurer un couvre-feu énergétique chez vous. Elle clame qu’une telle mesure lui a permis d’épargner jusqu’à 71 dollars par mois.

Au lieu de cuisiner et jouer à des jeux avec les lumières allumées, les adolescents de Heidi Ondrak vont alors faire leurs devoirs, lire un livre ou aller se coucher.

L’appareil ou électroménager que vous utilisez pour préparer un repas aura également un impact sur votre facture énergétique.

Selon les données avancées par l’autrice, utiliser un four pendant trois heures coûtera environ 3,10$ en électricité. Pour la même durée, la plaque de cuisson fera augmenter votre facture énergétique de 2,92$.

En revanche, si vous avez recours à une mijoteuse, votre consommation d’électricité pour une période de six heures coûtera seulement 1,03 dollar. Une cocotte-minute, qui peut faire cuire certains aliments beaucoup plus vite, pourrait vous permettre de préparer le même repas pour seulement 23 sous d’électricité.

Faire sécher vos vêtements à la machine plutôt que de les suspendre sur la corde à linge vous coûtera 1,22 $ par heure.

Planifier vos repas

Faire son épicerie sans avoir un plan des repas de la semaine aura bien souvent pour conséquence que vous devrez retourner acheter certains aliments quelques jours plus tard.

Bien des consommateurs achèteront un nombre insuffisant d’articles essentiels pour la préparation de repas, mais rempliront leur panier d’éléments non essentiels ou de collations.

Établir un plan des repas vous permettra de déterminer tous les ingrédients dont vous avez besoin et donc d’avoir une liste d’épicerie complète qui vous permettra d’avoir tout ce qu’il vous faudra pour popoter jusqu’à la semaine suivante.

Dans le cas contraire, vous vous retrouverez à devoir retourner à l’épicerie un mardi soir ou de commander au restaurant parce que vous réalisez que vous n’avez plus rien dans le frigo.

Voici quelques autres conseils en lien avec la planification de vos repas :

- Choisir des repas préparés à l’aide d’appareils moins énergivores

- Ne pas hésiter à servir des restants encore frais

- Choisir des repas contenant des assaisonnements et épices que vous avez déjà dans votre garde-manger

- Utiliser des aliments qui se trouvent dans votre congélateur

- Préparer de plus grandes portions et en conserver pour la semaine suivante

- Préparer un repas sans viande une fois par semaine

Une fois votre épicerie faite, pas question de racheter de la nourriture, soutient Mme Ondrak. Vous ne remplacez pas les collations que les enfants ont dévorées au début de la semaine.

Cette méthode vous fera sauver du temps, de l’argent et de l’essence. En plus, vous serez forcés d’utiliser tout ce que vous avez acheté afin de vous nourrir jusqu’à la fin de la semaine et vous réduirez ainsi considérablement le gaspillage de nourriture.

Autres trucs pratiques

Voici quelques autres réflexes à adopter qui peuvent vous permettre d’économiser de l’argent:

- Vérifiez Google Play, App Store et PayPal au cas où il n’y aurait pas des prélèvements automatiques que vous avez oubliés et qui ne sont plus nécessaires

- Deux fois par année, faites le ménage de vos pièces et garde-robes afin de revendre les items que vous n’utilisez plus

- Coupez les saucisses en deux sur la longueur et faites-les cuire dans un petit gril plutôt qu’au four

- Au lieu de chauffer la chambre au complet, utilisez une couverture chauffante pour vous réchauffer pour une fraction de l’énergie utilisée

- Achetez vos articles saisonniers à la fin de la saison. Par exemple, les articles de jardin seront vendus moins cher à la fin de l’été, alors que les commerçants tentent de les écouler pour faire de la place pour les articles d’hiver. De plus, vous retrouverez ces articles en plus grand nombre sur les sites de revente (Kijiji, Marketplace) en fin de saison

- Achetez des meubles ou des électroménagers légèrement endommagés vendus à prix réduit par les détaillants