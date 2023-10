Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin célèbrent leur 1er anniversaire de mariage

Il y a un an jour pour jour, le 1er octobre 2022, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin échangeait leurs vœux de mariage dans la magnifique église de Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Un an plus tard, ils marquent cette première année d’union de manière exceptionnelle, de l’autre côté de l’Atlantique.

Depuis quelques jours, les tourtereaux se sont offert un séjour en Europe, entre la France et l’Italie, pour explorer le prestigieux mont Blanc, souvent surnommé le Toit de l’Europe.

Passionnés d’aventure en plein air et amateurs de sensations fortes, ils documentent leur périple sur leurs réseaux sociaux en partageant des vidéos amusantes de leur voyage. Une manière mémorable de célébrer leur premier anniversaire de mariage.

« On partira de Chamonix et on marchera 280 km à travers l’Italie, la Suisse et la France. C’est notre idée pour célébrer notre première année de mariage », avait confié le couple à l’intérieur de nos pages, il y a quelques semaines.

Sur son compte Instagram, l’animateur de Chanteurs masqués écrivait ceci :

« Il y a un an je disais oui à une femme MAGNIFIQUE!!! Aujourd’hui je savoure la vie avec une femme EXCEPTIONNELLE! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Bon 1 an de Mariage mon amour! ❤️❤️❤️ »

Tandis que la chanteuse écrivait ceci :

« 1 an déjà mon amour @guillaumelemaythivierge... J’ai juste hâte à la suite et à nos nouvelles aventures, ça sera merveilleux!! Je t’aime! ❤️❤️❤️ »

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

