L’OTAN renforce sa présence avec 600 militaires britanniques au Kosovo

Quelque 600 militaires britanniques vont être déployés au Kosovo pour renforcer la présence de l’OTAN dans cette ancienne province serbe, où une attaque lourdement armée a eu lieu le 24 septembre, a annoncé dimanche un porte-parole de l’Alliance.

« Le Royaume-Uni va déployer environ 200 militaires provenant du 1er bataillon du régiment royal Princesse de Galles, qui rejoindront 400 autres militaires britanniques déjà présents au Kosovo pour des exercices. Des renforcements suivront de la part d’autres pays de l’Alliance », a précisé Dylan White, porte-parole de l’OTAN.

Les 200 nouveaux déployés, s’ajoutant aux 400 déjà présents pour des exercices, proviennent d’une force de réserve mise en fin de semaine à disposition de la KFOR, la force déployée par l’OTAN au Kosovo, par l’armée britannique pour faire face au regain de tension dans la région.

La KFOR, présente dans le pays depuis la guerre de 1998-99, reste la principale institution responsable de la sécurité du pays, avec 4500 soldats de 27 pays.

« Cette décision fait suite à la violente attaque contre la police du Kosovo le 24 septembre et aux tensions grandissantes dans la région », a-t-il ajouté, sans faire explicitement référence aux déclarations américaines vendredi, alertant sur un déploiement militaire serbe à la frontière du Kosovo.

L’OTAN a de nouveau appelé au calme dimanche et réclamé que Belgrade et Pristina reprennent la voie du dialogue le plus rapidement possible, « unique moyen de parvenir à une paix durable », selon ce porte-parole.

Un policier kosovar albanais a été tué dimanche dans une embuscade dans le nord du Kosovo, où les Serbes sont majoritaires dans plusieurs villes. Une fusillade s’en est suivie, opposant les forces spéciales de la police kosovare et un commando serbe lourdement armé.

Il s’agit d’une des plus graves escalades qui est survenue au Kosovo ces dernières années.

La Serbie refuse de reconnaître l’indépendance de son ancienne province méridionale, à majorité albanaise, une décennie après une guerre meurtrière entre guérilla indépendantiste kosovare et forces serbes, qui a pris fin après une campagne de bombardements de l’OTAN.