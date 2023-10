Marché du travail: le bonheur plus important que le salaire, selon un nouveau sondage

Malgré l’inflation, plus de 60% des employés au Québec clament que le bonheur au travail est bien plus important que le salaire, une réponse jugée «surprenante» avec la situation actuelle.

Selon un nouveau sondage effectué par l’Évènement Carrières auprès de 37 000 personnes, 63% déclarent que travailler dans un environnement agréable et stimulant est leur plus grande priorité, bien avant le salaire.

«Cela nous a surpris et interpellés avec le contexte inflationniste actuel, on aurait pu penser que le salaire était plus important», note le directeur de l’Évènement Carrières, Éric Boutié.

De nos jours, les employés recherchent un «environnement de travail épanouissant, une entreprise qui offre la conciliation travail-famille, un travail en format hybride avec des avantages sociaux intéressants», ajoute-t-il.

La raison derrière ce choix de priorité chez les travailleurs serait la pandémie. «Nos valeurs ont changé aujourd’hui. On priorise d’être heureux dans ce qu’on fait, un bon environnement de travail et une bonne qualité de vie. Il y a des changements qui se sont opérés dans les dernières années qui font qu’on arrive à ce résultat-là», conclut le directeur de l’Évènement Carrières.