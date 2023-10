Nombreuses tentes: la présence d'itinérants près d'une école de Gatineau inquiète

La présence de tentes occupées par des personnes itinérantes de plus en plus nombreuses près de l’école secondaire de l’Île inquiète. Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais a d’ailleurs signalé sa préoccupation lors de son dernier conseil d’administration.

Le Centre de services scolaire a soulevé sa préoccupation quant à la sécurité des élèves et du personnel. C’est en raison de campements occupés par des personnes itinérantes à proximité de l’école secondaire de l’Île et du centre administratif.

Sur place, on constate effectivement que des tentes aux abords du Centre Robert-Guertin sont tout près du stationnement de l’établissement. Une personne qui fréquente l’école et qui a demandé à rester anonyme craint pour sa sécurité.

«J’ai peur parfois quand je reste après le travail de me faire agresser. Je sais pas, j’ai cette inquiétude-là. [...] En voyant tellement de tentes puis de gens qui se promènent ici et là, qui sont saouls ou qui ne sont pas mentalement stables, bien ça me fait peur», soulève une femme qui fréquente l’école secondaire de l’Île.

La situation fait réagir du côté de la Ville de Gatineau. La mairesse a tenu à souligner la situation humanitaire qui se vit dans sa ville.

«Je comprends cette inquiétude-là. Mais, savez-vous quoi? Est-ce que c’est plus acceptable qu’on ait [...] 83 tentes, de gens qui vivent dans la rue? Est-ce que ça c’est acceptable? Parce que ça aussi ça m’inquiète», évoque France Bélisle.

De son côté, le chef par intérim d’Action Gatineau estime que les personnes itinérantes ont besoin de plus de ressources.

«Je ne suis pas rassuré par la réponse que nous avons entendue jusqu’ici concernant la mise en place des ressources dont les gens dans le campement ont besoin», a partagé Steve Moran, chef par intérim d’Action Gatineau.