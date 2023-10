Les révélations du tueur à gages Frédérick Silva pourraient permettre d’élucider plus de 50 meurtres non résolus, un dossier «très gros» pour les enquêteurs de la SQ et du SPVM.

Lors du segment «Sous enquête», l’ex-enquêteur au SPVQ Roger Ferland soutient que ses révélations permettraient d’ébranler le crime organisé.

«À mes yeux, c’est le plus gros dossier que j’ai vu se faire [...] je pense pas qu’on a eu autant d’information que ça, qui vont toucher les sphères très hautes du crime organisé», a-t-il soulevé en entrevue à «Dossiers en cours».

Alors que des recherches ont été effectuées dans un secteur isolé des Laurentides, en quête des restes d’un membre de gang de rue montréalais, les enquêteurs auront beaucoup de travail sur la planche.

Toutes les informations révélées par Silva devront être corroborées.

«Chacune des séquences, chacune des phrases, et on va essayer de corroborer chacun des dires par des éléments d’enquête qu’on possède déjà et des éléments nouveaux qu’on va aller chercher», précise M. Ferland.

