«Révolution»: à seulement 14 ans, il en est à sa deuxième participation à l’émission

Du haut de ses 12 ans, Raphaël Tousignant avait surpris et ému les maîtres à la troisième saison de Révolution, mais seule Lydia avait voté pour lui.

Deux ans plus tard, il est revenu sur scène, ce dimanche, avec une nouveauté, il danse désormais en duo avec Florence.

« J’avais adoré mon expérience, et je voulais montrer que j’avais évolué, explique le danseur qui a maintenant 14 ans. J’ai grandi, pas tant physiquement, mais surtout mentalement et cognitivement. J’ai aussi choisi de revenir en contemporain, qui est une de mes forces, tout en démontrant que je ne suis pas juste soliste, je peux aussi danser en duo. »

Raphaël et Florence ont commencé à danser ensemble à l’automne 2022 et leur chimie a été instantanée. « On est différents dans nos forces, ce qui fait qu’on se complète vraiment bien, a expliqué Florence. On a une connexion naturelle. »

Le fait qu’il a déjà vécu l’expérience les a aussi mis en confiance pour cette saison. « C’est rassurant parce que je savais à quoi m’attendre, indique le danseur. Et le fait de venir avec une autre personne, c’est un support moral rassurant. »

Florence était aussi plus en confiance grâce à l’expérience de son partenaire. «Raphaël a pu me guider dans cette expérience, parce que c’est quand même gros. C’était nouveau pour moi d’être sur un plateau de tournage, devant des caméras. »