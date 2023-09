Un couple a choisi de déménager même s'il avait gagné contre ses voisins aux petites créances

Un couple de jeunes retraités qui a eu gain de cause aux petites créances contre ses voisins a tout de même décidé de déménager après le jugement, car leurs relations ne s’étaient pas améliorées.

«On n’a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit, mais avec eux c’était l’enfer», résume Jean-Pierre Lafleur.

Lui et sa femme, Lucie Rolland, propriétaires d’une maison à Repentigny depuis 1986, cumulaient les chicanes avec leurs voisins, Christelle Bérubé et Patrice Mireault, depuis leur arrivée dans le quartier il y a une décennie.

En 2019, après avoir consulté un avocat, ils ont finalement décidé de se tourner vers la Division des petites créances, espérant que le conflit se règle.

Troubles répétés

«Je ne voyais pas d’autres recours. Ils ont endommagé quatre autos, deux clôtures, l’aménagement floral de ma femme en arrière...», énumère M. Lafleur.

Les pneus de la voiture de M. Lafleur ont été dégonflés à deux reprises. Aucune accusation n'a toutefois été portée dans ce dossier. Des mégots de cigarette et des vers blancs ont été retrouvés à plusieurs reprises dans leur entrée, en raison d’une accumulation de déchets près de chez eux, peut-on lire dans un jugement rendu l’an dernier au palais de justice de Joliette.

Courtoisie Jean-Pierre Lafleur

Le couple a même fait installer une clôture frost entre les deux entrées «pour empêcher les empiétements des voisins et de leurs enfants, pour servir de barrière contre les déchets transportés par le vent et protéger leurs véhicules autant que possible», indique-t-on.

Mme Bérubé et M. Mireault ne déneigeaient toutefois pas leurs abris Tempo situés près de la clôture. Pendant trois ans, la neige est tombée dans l’espace entre l’abri et la clôture, endommageant cette dernière.

Courtoisie Jean-Pierre Lafleur

À d’autres moments, les voisins se sont rendus sur leur terrain pour venir chercher leur chat ou des ballons, par exemple.

Des projecteurs et caméras ont également été installés en direction de la maison de M. Lafleur et Mme Rolland. Ils ont donc dû s’acheter des rideaux opaques afin de conserver leur intimité.

Victoire

Les voisins se sont d’abord tournés vers la médiation. Les deux couples ne sont toutefois pas parvenus à une entente.

Au procès, Jean-Pierre Lafleur et Lucie Rolland ont finalement obtenu gain de cause. Leurs voisins ont été condamnés à leur verser près de 10 000$ en raison de «troubles de voisinage répétitifs, anormaux et continuels». «J’ai attendu le résultat du jugement. Je pensais que ça allait se calmer. Mais ce n’était pas mieux...», soupire M. Lafleur.

Dans son jugement, le juge Landry avait soulevé des inquiétudes similaires. «Le Tribunal n’a senti de la part des défendeurs aucune volonté de s’amender ni de s’excuser, ni pour eux ni pour les enfants, pour quoi que ce soit. Pour monsieur Mireault, c’est monsieur Lafleur qui met le trouble alors que la preuve démontre le contraire», a-t-il mentionné.

M. Lafleur et Mme Rolland ont finalement pris la décision, peu après, de vendre leur maison.

«On était écœurés, on était plus capables», indique le retraité de la Société de transport de Montréal au bout du fil.

Le couple a depuis déménagé et est beaucoup plus heureux dans son nouveau quartier. «On est bien, on a une belle grosse maison et on est à mi-chemin entre nos deux enfants», se réjouit M. Lafleur.

De son côté, Christelle Bérubé affirme avoir « très mal reçu le jugement ». « [Le juge] a été très injuste et n’a en aucun cas pris en considération ce que nous avons dit à la cour », estime-t-elle.