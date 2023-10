Un enfant de 4 ans recherché dans la rivière Saint-Maurice

Un enfant de quatre ans manque à l’appel après avoir fait une chute dimanche soir dans la rivière Saint-Maurice, en Mauricie.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés à se rendre dans la municipalité de Grandes-Piles vers 18 h.

Dans ce secteur où on trouve principalement des chalets, deux enfants sont tombés à l’eau alors qu’ils jouaient, a expliqué Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ. « Un a réussi à sortir [de l’eau], et un manque à l’appel », a-t-il précisé.

Les policiers et les services de sécurité incendie menaient, en soirée, une importante opération de recherche sur l’eau ainsi que sur les berges.

Un hélicoptère de la SQ était en direction des lieux et des patrouilleurs formés en recherche ont été assignés à l’événement.

Quelques citoyens avec des embarcations tentaient également de retrouver le jeune garçon.

Parmi eux, Martin Laquerre, qui possède un chalet situé à quelques pas. « Je suis allé avec mon voisin éclairer avec une grosse lampe de poche. On a navigué autour des plongeurs et on n’a rien vu. Je voulais juste bien faire », a-t-il fait savoir en entrevue avec Le Journal.

Selon lui, il est possible que l’enfant soit tombé depuis le terrain de chalets situés sur une falaise, à un endroit où la rivière est particulièrement creuse.

« S’il est tombé où j’ai vu les plongeurs, il y a environ 75 pieds d’eau. Avec l’obscurité, la visibilité dans l’eau est pratiquement nulle », a indiqué M. Laquerre.