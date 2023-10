Appel à la prudence: hausse des collisions avec les animaux sur les routes

Le nombre d'accidents impliquant des animaux sur les routes de la province est en hausse. Les autorités appellent d'ailleurs à la prudence, puisque les risques de collision sont plus importants l'automne.

La période est plus propice à ce genre d'accident en octobre et en novembre, puisque la noirceur arrive plus rapidement en fin de journée et le lever du soleil se fait un peu plus tard le matin.

Selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 6941 collisions impliquant des animaux sont survenues sur les routes du Québec en 2022. Il s'agit d'une augmentation du nombre d'incidents par rapport à 2021 où 6 099 accidents sont survenus. En 2020, 5783 accidents ont été rapportés.

La hausse s'explique, notamment, par le retour à la normale du débit de circulation sur les routes après la pandémie. Le télétravail a eu un impact sur le débit journalier de véhicules sur plusieurs tronçons.

Le nombre de collisions est revenu à un niveau comparable à 2019 avant la crise sanitaire.

Dans l'Est-du-Québec, l'an dernier, 290 collisions avec les animaux ont été enregistrées, 218 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 39 sur la Côte-Nord.

Les autorités rappellent les comportements à adopter l'automne pour réduire les risques de collisions avec la faune.

« Du moment où l'on circule près d'une zone boisée, mais d'autant plus si on a un panneau qui nous indique la présence possible de chevreuils ou d'orignaux, il faut diminuer notre vitesse et s'assurer de ne pas être distrait, d'être vraiment concentré sur la route. Si la visibilité est diminuée, que ce soit par la noirceur, par la brume, par la pluie et avec l'automne, on s'entend qu'il y a parfois des journées très grises, c'est encore plus important de diminuer sa vitesse », affirme Gino Desrosiers qui est le coordonnateur des relations médias à la SAAQ.

La SAAQ invite aussi les automobilistes à garder une plus grande distance avec le véhicule qui précède dans les zones plus à risques, afin d’avoir un temps de réaction plus grand si un animal traverse la route.

En cas de collision, certaines règles s'appliquent.

« Le code de la sécurité routière prévoit qu'en cas de collision avec un animal de 25 kilogrammes et plus, vous avez l'obligation de le signaler à la police, même s'il n'y a pas de blessé. Si tout le monde est sain et sauf, il faut quand même appeler la police pour mentionner que l'on vient d'avoir une collision avec un chevreuil, un orignal ou un ours », ajoute M. Desrosiers.

Les accidents impliquant la faune font en moyenne un blessé léger par jour dans la province. L'an dernier, une personne a perdu la vie dans ce type d'accident.