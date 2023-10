Bébé grignoté par des rats: ses parents et sa tante arrêtés pour négligence

Trois adultes d’Evansville en Indiana ont été arrêtés pour l’un des pires cas de négligence d’enfants après qu’un bébé de six mois ait été retrouvé couvert de sang, grignoté jusqu’aux os par des rats.

«C’est vraiment difficile de voir ce genre de chose, et parfois c’est très difficile de garder son sang-froid et d’être professionnel», aurait déclaré à «14 News» la sergente Anna Gray de la police d'Evansville, en qualifiant la scène bouleversante de l’un des pires cas de négligence de sa carrière s'étalant sur des décennies, selon «The New York Post».

Vers la fin du mois de septembre, les parents du poupon âgés de six mois avaient découvert avec horreur que leur bébé avec été mordu à plus d’une cinquantaine de reprises par des rongeurs, qui auraient infesté leur maison, tandis qu’ils dormaient à poings fermés, a relaté le média américain.

Le petit présentait des morsures sur son front, ses joues, son nez, ses cuisses, ses pieds, ses bras, mais également sur ses doigts et ses orteils où des os étaient visibles, selon les déclarations faites au moment des arrestations.

Le poupon aurait été transporté par avion vers un hôpital d’Indianapolis, pour recevoir une transfusion d’urgence et faire descendre sa haute température, selon le média américain.

De leur côté, les parents du bébé, David et Angel Schonabaum, auraient indiqué aux enquêteurs qu’ils faisaient face à une infestation depuis mars dernier, et qu’ils travaillaient avec un exterminateur pour traiter la maison, où vivaient également leurs deux autres enfants de 3 et 6 ans.

Leur tante Delania Thurman et ses deux enfants, de 2 et 5 ans, demeuraient également dans la maison désordonnée, pleine d’ordures et d’excréments de rats, selon «The New York Post».

Au début du mois de septembre, deux des enfants s’étaient plaints à leur enseignante du fait que des souris leur mangeaient les orteils la nuit, mais la tante aurait affirmé qu’il s’agissait seulement d’égratignures dues à leur cadre de lit, lors de la visite d’un employé du Département des services à l'enfance de l'Indiana, selon le média américain.

Un gestionnaire de cas visitait déjà le foyer deux fois par semaine depuis avril en raison de rapports antérieurs, dont des allégations de manque de surveillance et d’une agression physique de la part du père, remontant à juin.

Les trois adultes ont été accusés de négligence.