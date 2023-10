Bill Cosby fait face à un procès pour agression sexuelle et détention abusive

Bill Cosby est une nouvelle fois poursuivi en justice pour agression sexuelle et séquestration.

Selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital, le créateur du Cosby Show est accusé d'agression sexuelle et séquestration dans le cadre d'une nouvelle plainte au civil déposée à Los Angeles. Donna Motsinger, la plaignante, affirme avoir été « droguée et violée » en 1972 par le comédien alors qu'elle travaillait comme serveuse au restaurant The Trident, à Sausalito, en Californie.

L'ancienne serveuse a allégué que Bill Cosby l'avait « suivie » jusque chez elle un soir et lui avait demandé d'assister à son spectacle au Circle Star Theatre, où il jouait son stand-up Inside the Mind of Bill Cosby. Il l'aurait récupérée dans une limousine et lui aurait offert un verre de vin en chemin. Lorsqu'ils sont arrivés à sa loge, « elle a commencé à se sentir malade et M. Cosby lui a donné ce qu'elle croyait être une aspirine ».

Et d'ajouter : « Et soudain, elle a commencé à perdre et reprendre connaissance pendant que deux hommes s'occupant de M. Cosby la mettaient dans la limousine avec M. Cosby... Dans la limousine, M. Cosby s'est assis près de la fenêtre et a mis son bras autour d'elle. »

Elle a ensuite affirmé qu'elle « s'était réveillée dans sa maison sans aucun vêtement, sauf ses sous-vêtements, pas de haut, pas de soutien-gorge et pas de pantalon. Elle savait qu'elle avait été droguée et violée par Bill Cosby ».

Elle a également cité la société de production de la star, Jemmin, Inc et le Circle Star Theatre, dans la plainte, alléguant qu'ils n'avaient pas « assuré la sécurité de leurs invités entre les mains de leurs artistes ». Elle réclame des dommages et intérêts d'un montant non précisé.

Bill Cosby a été accusé d'abus sexuels par plus de 60 femmes au fil des ans et il a toujours clamé son innocence. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle en Pennsylvanie en 2018, mais a été libéré de prison en juin 2021 après l'annulation de sa condamnation.