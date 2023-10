Bloc opératoire de Fleurimont: un comité spécial mis en place

Alors que la situation est critique depuis plusieurs mois au bloc opératoire de Fleurimont, un comité spécial vient d’être mis en place par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour venir à bout de ce problème.

Les infirmières ont multiplié les sorties pour faire entendre leur mécontentement depuis ce printemps. En mai, elles ont lancé un cri du cœur pour dénoncer leurs conditions de travail, avant de participer, quelques semaines plus tard, à un sit-in.

Au-delà du défi de la pénurie de main-d’œuvre, le personnel soutient que la communication est peu présente avec la direction.

Le comité spécial servira ainsi à trouver des solutions pour stabiliser les équipes en place et ultimement, pour reprendre toutes les activités chirurgicales.

Des médecins, des gestionnaires, des employés et un expert d'une firme externe seront notamment consultés. Les travaux ont d’ailleurs débuté.

Le président-directeur général du CIUSSS, Stéphane Tremblay, et d'autres membres de la direction ont passé récemment un après-midi au bloc opératoire pour parler avec les employés.

Au bloc opératoire de Fleurimont, six salles sur neuf sont en fonction. Une équipe complète devrait compter une quarantaine d'employés, selon le CIUSSS. Or, l'équipe actuelle en compte 33, dont 9 sont en formation.

En Estrie, 11 781 personnes sont en attente d'une chirurgie, tout bloc opératoire confondu, dont plus de 1 500 depuis plus d'un an.