«C’est un gros mandat de rebâtir la confiance», admet le nouveau PDG

En pleine crise, la Banque Laurentienne a pris en haut lieu la décision de nommer un nouveau président et chef de la direction. Éric Provost promet aux clients de procéder à des améliorations de façon expéditive.

«On a été proactif, a-t-il assuré à l’émission «Dumont», à LCN. On sait que c’est un (jour) férié aujourd’hui pour les institutions à charte fédérale. J’ai demandé à mes équipes de se déployer. On a 29 succursales qui seront ouvertes (lundi).»

Pendant ce temps, la Banque Laurentienne est visée par une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Nombreux sont les particuliers aux prises avec les conséquences de la panne de système, tant pour l’hypothèque que pour les transactions quotidiennes.

«C’est un gros mandat de rebâtir la confiance, qui a été mise à rude épreuve la semaine dernière», reconnait Provost, qui agira aussi comme membre du conseil d'administration.

Le nouveau PDG a tenu d’emblée à présenter ses excuses aux usagers pour les problèmes qu’ont engendrés les pannes de système. Il a également précisé que la situation est revenue à la normale pour les particuliers.

«Je tiens à m’excuser de la part de la Banque Laurentienne à m’excuser à tous nos clients pour l’incertitude, les frustrations et les enjeux de communications», a-t-il exprimé en précisant que l’institution tente plus d’une semaine plus tard de régler le problème.

«Tout fonctionne normalement ce matin, par contre il reste encore des transactions qui ont eu lieu la semaine dernière qui n’apparaît pas dans certains comptes, a-t-il admis. On est à traiter du cas par cas. Nous avons ces transactions dans nos systèmes, mais ce qu’il reste à faire c’est que nos clients aient la visibilité.»

À savoir si tout sera réglé dans les 24 premières heures de son mandat, Éric Provost n’a pas voulu s'introduire en héros en offrant de fausses promesses : «on a fait assez de promesses la semaine dernière, je pense que c’est le temps de nous assurer qu’on livre la marchandise. Nos équipes travaillent jour et nuit.»

Provost, qui a été promu au cours du week-end, offre toutefois une garantie aux clients de Banque Laurentienne et c’est qu’il n’entend pas traverser une autre crise de la sorte.

«Mon mandat premier, c’est de nous assurer que ça ne se reproduise plus.»