Demande d’autorisation d’exercer une action collective: la Banque Laurentienne encaisse les coups

Ce n’était qu’une question de temps à la suite de la panne de plus de cinq jours de la semaine dernière. La Banque Laurentienne est visée par une demande d’autorisation d’exercer une action collective.

« Ça n’a pas de bon sens. Je n’ai pas eu accès à mon argent pendant 6 jours, c’était stressant », lance Johanne Clément, cliente de l’institution bancaire qui est le visage de l’action collective.

La femme de 56 ans de St-Jérôme, dans les Laurentides, attendait ses rentes d’invalidité lorsque la panne a frappé, le 24 septembre. Elle a raté un paiement d’assurance en raison du manque d’accès à son compte en banque.

« C’est sûr que ça a dû être encore plus stressant pour d’autres, comme ceux qui n’ont pas eu leur paye et n’ont pas pu payer l’hypothèque », raconte la dame, qui est cliente de la Laurentienne depuis 2005.

De son côté, elle a retrouvé l’accès à son argent samedi matin. Elle n’a laissé dans son compte que le nécessaire à payer son assurance. Tout le reste est déjà dans un nouveau compte d’une nouvelle institution. « C’est fini, pour moi, la Laurentienne », assure-t-elle.

La cerise sur le sundae, dit-elle, a été de voir que la banque lui chargeait ses frais mensuels, dimanche. « Ils sont incapable de me montrer mon solde, mais ils sont capables de me charger les frais? »

L’institution a depuis indiqué que tous ses clients verront leurs frais bancaires annulés pour le mois de septembre.

350 000 membres potentiels

C’est le cabinet Lambert Avocats qui pilote le dossier. « La banque compte 350 000 clients et notre action les concerne tous », indique l’avocat Jimmy Lambert.

Il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt de la Banque Laurentienne de régler le litige au plus vite. « On sent un exode, beaucoup de gens nous disent qu’ils quittent la banque. Régler rapidement permettrait à la banque de ne pas décevoir davantage ses clients », dit-il.

L’avocat insiste sur les problèmes de communication de la Banque Laurentienne, la semaine dernière, au creux de la crise.

« Ils ont très mal informés leur clientèle, mais ils ont chargé les frais mensuels. Oui, ils ont retiré les frais à la suite de notre action collective, mais les gens restent dans le noir, sans information », indique l’avocat.

Il invite tous les clients de l’institution à s’inscrire à son recours en se rendant sur le site de Lambert Avocats.

PDG sacrifiée

La panne a déjà fait deux victimes en haut lieu au sein des dirigeants de l’institution.

La présidente et chef de la direction Rania Llewellyn a quitté ses fonctions lundi matin alors que le président du conseil d'administration Michael Mueller a fait de même.

Mme Llewellyn a été remplacée par Éric Provost, qui était responsable des services bancaires aux entreprises et aux particuliers.

La banque explique la panne qui a débuté le 24 septembre par un bogue informatique qui a rendu inopérant le service BLCDirect, soit les services en ligne aux particuliers.