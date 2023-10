Des chauffards de l’Ontario dépassent les limites en Outaouais

Les policiers ont interpellé «plusieurs amateurs de course automobile» en provenance de l’Ontario en fin de semaine dernière en Outaouais.

• À lire aussi: Appel à la prudence: hausse des collisions avec les animaux sur les routes

• À lire aussi: Un chien capté en excès de vitesse au volant d’un véhicule

• À lire aussi: Une femme accuse la SQ d’avoir jeté les restes humains de son fils

Selon un communiqué de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, trois automobilistes de l’Ontario se «rendaient à la piste du Luskville Dragway [et] ont été captés roulant à 106, 115 et 123 km/h dans une zone de 70» entre 17h40 et 18h30.

Toujours dans la soirée de samedi, un citoyen a informé les agents de la sécurité publique puisqu’il aurait «observé trois véhicules qui semblaient courser sur le boulevard des Allumetières secteur Aylmer et ensuite sur la route 148».

Grosse fin de semaine en matière de vitesse sur le territoire des Collines | Les détails▶️https://t.co/7HcYrdbNPw #policemrc pic.twitter.com/82J8gmku68 — PoliceMRCdesCollines (@Police_MRC) October 2, 2023

Grâce à une bonne description des véhicules, l’agent dans le secteur a réussi à les intercepter quelques minutes plus tard.

Ces trois chauffards, tous des résidents d’Ottawa, sont âgés de 19, 28 et 52 ans.

Plusieurs conducteurs «ayant le pied pesant»

Le communiqué du service de police affirme que les agents «ont été occupés avec plusieurs automobilistes ayant le pied pesant» en Outaouais.

Dans la matinée de samedi, les policiers ont arrêté une conductrice de 32 ans, roulant à 101 km/h dans une zone de 50.

La femme devra payer une amende de 822$ en plus d’avoir 10 points d’inaptitude et une suspension de son permis sur une période de 7 jours.

Le dimanche, un conducteur d’Ottawa de 26 ans a été capté à 157 km/h sur la route 105.

Il devra à son tour débourser 1 330$ et accumuler 14 points d’inaptitude. Son permis sera également suspendu pendant 7 jours.