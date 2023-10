Avec l’inflation et le coût de la vie, vous êtes de plus en plus sollicités pour aider les organismes, mais il existe une manière pour que vos dons soient payants pour vous également.

Un spécialiste en finance vous propose de concentrer vos dons puisque vous aurez droit à un crédit d’impôt pour votre bonne action.

«Au Québec et au Canada, il existe un crédit d’impôt pour les dons, mais le problème c’est que les fondations ne sont pas dans l’obligation d’émettre des feuillets pour les impôts et ils vont souvent le demander pour des dons de 20$ ou 50$. Donc, si je donne de dollars un peu partout, comme des 2$ ou des 5$, je ne me retrouve pas dans une position où j'ai le droit à ce crédit. Ça serait peut-être plus intéressant de concentrer vos dons pour avoir accès à ce crédit d’impôt», mentionne Jean-Sébastien Jutras de chez Jutras Gestion de patrimoine.

Pour obtenir ce crédit, vous avez simplement à donner le feuillet de votre don à votre comptable.

Le crédit s'ajuste également selon la valeur du don.

«Si je donne pour moins de 200$, je vais avoir sur mes déclarations fiscales, un crédit non remboursable de 35% des dons que je vais avoir faits. Donc si je donne un don de 100$, il va y avoir un 35$ qui va m’être retourné lors de ma déclaration d’impôt. Ce processus est bon pour tous les dons de 200$ et moins. Lorsque je dépasse le cap du 200$, l’excédant va avoir un crédit d’impôt de 53%», explique-t-il.

