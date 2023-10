Élection partielle : «les gens de Québec nous ont lancé un message»

Le premier ministre François Legault a pris le blâme pour la défaite lors de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon.

«Une chose est claire, c’est que les gens de Québec nous ont lancé un message. J’ai bien l’intention dans les prochains mois de rebâtir ce lien de confiance parce que Québec est trop importante pour moi. C’est notre capitale et c’est là où tout à commencé», dit-il.

Il a tenu à souligner que la candidate Marie-Anik Shoiry a réalisé une très belle campagne, mais que les décisions de la CAQ dans les derniers mois ont fait la différence lors du jour du vote.

«Ce n’est pas toi qui as perdu, c’est la CAQ qui a perdu (...) Tu n’as pas perdu, tu as gagné le respect et l’affection de toute la famille de la CAQ et j’ai comme l’impression qu’on va se recroiser», mentionne-t-il.

Il a terminé son discours en laissant présager que Mme Shoiry pourrait obtenir un rôle avec son parti dans les prochains mois.

