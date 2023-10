Élection partielle: «on savait que ça ne serait pas facile»

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, savait que son parti n’était pas favori dans la circonscription de Jean-Talon.

«On savait en partant que ça ne serait pas facile. On savait que nous avions une petite côte à remonter dans la circonscription de Jean-Talon et aujourd’hui on accepte le résultat», mentionne le député solidaire.

Selon lui, la décision de son parti d’acheter de la publicité sur Meta malgré les démarches du gouvernement d’instaurer un système de compensation des médias n’a pas été un facteur déterminant.

«Pour ce qui est de Meta, on nous en a à peine parlé durant le terrain, donc je ne crois pas que ça a joué dans les résultats ni d’un côté ni de l’autre»,dit-il.

Voyez le point de presse de Québec solidaire dans la vidéo ci-dessus.