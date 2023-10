Il se fait désarmer et tirer dessus: le policier talonné par la défense

Le policier qui s’était fait désarmer et tirer dessus à la suite d’une interception s’est fait talonner par la défense, qui a remis en doute sa version des événements ayant mené à son agression.

• À lire aussi: Il se fait désarmer et tirer dessus: «C’était des coups pour tuer», témoigne le policier

• À lire aussi: Policier de Montréal désarmé et attaqué: l’accusé aurait tout planifié trois jours plus tôt

« Je vous suggère que [l’automobiliste intercepté] n’a pas crié, que vous avez essayé de le convaincre qu’il avait un cellulaire au volant », a lancé Me Sharon Sandiford, ce lundi au palais de justice de Montréal, au procès d’Ali Ngarukiye.

Debout dans le box des témoins, l’agent Sanjay Vig a passé la matinée à répéter l’intervention policière du 28 janvier 2021, le long de l’autoroute 40 à Montréal. Ce jour-là, le policier avait intercepté un conducteur, Mamadi Camara, pour cellulaire au volant.

Et à un moment durant l’intervention, le policier Vig a été attaqué par-derrière par une personne armée d’une barre de métal. Une bagarre s’en est suivie et l’assaillant aurait réussi à désarmer l’agent et à lui tirer dessus.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Contradictions

Or, à l’arrivée des secours, l’agent Vig avait identifié M. Camara comme étant l’auteur du crime. Ce dernier avait été arrêté, puis complètement innocenté quelques jours plus tard. Et c’est maintenant Ali Ngarukiye, 23 ans, qui s’est retrouvé accusé entre autres de tentative de meurtre.

Sauf que les témoignages entendus au procès divergent. D’un côté, M. Camara a juré qu’il n’avait jamais conduit avec son cellulaire entre les mains, et qu’il était resté calme. Sanjay Vig a pour sa part juré que M. Camara était enragé, contrairement à lui qui était resté calme malgré qu’il trouvait dommage que l’automobiliste nie l’évidence.

« J’ai vu le cellulaire à 200% et lui il dit que non, c’est un peu choquant, c’est comme se faire prendre pour une valise », a dit le policier lorsque questionné par la défense.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Pas fiable

Me Sandiford a toutefois laissé entendre que même si le policier jure être calme et professionnel au travail, ce n’était pas vrai et qu’il n’était pas fiable. Elle a d’ailleurs ressorti une affaire de 2018 où, lors d’une intervention, le policier Vig aurait extirpé de son véhicule avec fermeté une automobiliste qui prenait trop de temps à s’identifier.

« Je n’avais pas crié ni manqué de respect, je n’ai rien vu d’excessif », a rétorqué le policier qui a défendu son travail.

À ce stade-ci des procédures, il est difficile de savoir où la défense s’en va avec sa ligne de question. C’est que comme dans toutes les autres causes, l’accusé n’a pas à dévoiler son jeu avant la fin de la preuve de la Couronne.

Courtoisie (Photo fournie par la Cour)

Vig n’a d’ailleurs jamais pu identifier Ngarukiye. Si ce dernier a été arrêté, c’est parce que son ADN aurait été retrouvé sur des items appartenant au policier. Et que selon l’enquête, il aurait planifié le coup des jours plus tôt en volant des véhicules et en les plaçant non loin du lieu de l’agression.

Ngarukiye a d’ailleurs plaidé non coupable de tous les chefs pesants contre lui. Son procès, présidé par le juge François Dadour, se poursuit.