«La CAQ n’est plus invincible»

Le chef du Parti Québécois était visiblement très fier de la victoire de son candidat Pascal Paradis, lundi soir.

Après la confirmation que sa formation obtiendra un quatrième député, Paul St-Pierre Plamondon a tenu à souligner l’importance de cette élection partielle.

«Nous avons fait la démonstration hors de tout doute que la Coalition avenir Québec n’est plus invincible. Nous avons démontré clairement aux Québécois et aux Québécoises que la CAQ pouvait être vaincue et qu’un seul parti est en mesure d’y arriver: le Parti Québécois», a-t-il déclaré.

Le chef péquiste a rapidement remercié les électeurs de Jean-Talon, qui ont élu un député du PQ pour la première fois de l’histoire de la formation politique.

«Je pense qu’ils ont fait le meilleur choix, parce qu’il a tellement travaillé fort. Il mérite tellement ce qui lui arrive ce soir», a soutenu Paul St-Pierre Plamondon.

Ce dernier a décrit Pascal Paradis comme un homme digne de confiance, dévoué et compétent, tout en soulignant que celui-ci avait grandi dans Jean-Talon.

Une victoire contre Meta

Paul St-pierre Plamondon a également mis de l’avant le fait que ce gain du PQ avait été fait dans un contexte de boycottage de Meta.

«C’est une victoire qu’on a obtenue à notre manière. C’est une victoire qu’on a obtenue en ne pilant jamais sur nos principes», clame le chef péquiste.

Il a martelé l’importance pour sa formation d’être solidaire des médias québécois.

«Jamais on n’a placé d’annonces sur Facebook et Instagram», a-t-il rappelé.