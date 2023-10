Laëtitia Casta raconte sa rencontre avec Harvey Weinstein

Laëtitia Casta est à l’affiche du film Le Consentement, qui sort le 11 octobre.

Sous les feux des projecteurs depuis son plus jeune âge, Laetitia Casta sait de quoi elle parle, en dehors même du monde du show-business.

• À lire aussi: Il existe un minuscule lien entre Paul McCartney et «La guerre des tuques», et ça implique Harvey Weinstein

«Le prédateur arrive très tôt dans la vie, ce n’est pas lié à un milieu. C’est là, dès le départ dans la vie de chaque enfant», a-t-elle déclaré à Audrey Crespo-Mara à l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1.

«Je me souviens très bien à 12 ans en sortant de l’école. Je savais reconnaître le danger parce que dans mon éducation, on m’a appris. On m’a dit de faire attention, ce qui était juste et ce qui ne l’était pas.»

Des mises en garde qui lui ont servi dans son métier.

«Lorsqu’il pouvait y avoir l’occasion d’une personne qui sortait du professionnalisme, j’étais capable de lui dire en souriant "Bah non en fait". Et de sortir toujours par la grande porte», explique l'actrice.

• À lire aussi: Harvey Weinstein nie avoir agressé sexuellement Angelina Jolie

Et très tôt, elle a compris qu’il ne fallait pas vouloir «faire carrière à tout prix».

«J’ai essayé d’être fidèle à moi-même et cette fidélité a fait que j’ai pu par moments dire non. Le mouvement MeToo je l’ai vécu très tôt, sans le savoir», confie Laetitia Casta.

L’actrice de Sous les Jupes des Filles a ensuite évoqué sa rencontre avec Harvey Weinstein, condamné pour agression sexuelle et viol.

• À lire aussi: «Jennifer Aniston devrait être assassinée», a écrit Harvey Weinstein dans un courriel

«On parle de cinéma, de travail et puis quand il me pose des questions sur ma vie intime, je lui dis que j’ai un homme dans ma vie et je lui montre les photos de mes enfants. Et c’était réglé», raconte-t-elle.

Est-ce toujours aussi simple?

«C’est tellement dans mes gènes que face à des situations compliquées, j’ai toujours su rebondir. Mais ce n’est pas donné à tout le monde», a répondu Laetitia Casta, ajoutant que, ce qui l'a sans doute aidé, est de ne jamais avoir eu «peur de perdre quoi que ce soit».

À voir aussi sur le Sac de Chips: