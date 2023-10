Les restaurants, une activité pour les gens privilégiés?

Entre l’inflation, les difficultés de rentabilité ou encore de recrutement, les restaurateurs ont de plus en plus de mal à rester abordables et à survivre, constate le propriétaire d’un de ces établissements.

« Je ne suis pas content des prix que je suis obligé de demander aux gens, ça ne me fait pas plaisir », a reconnu lundi Vianney Godbout, propriétaire du restaurant Mignonette.

Au micro de QUB radio, il a mentionné qu’il était difficile de vivre rien que de la restauration, à tel point qu’il a dû retourner à son métier de courtier immobilier en parallèle.

« Si on compare à quatre ans auparavant, même en augmentant les prix, ma marge bénéficiaire est moins élevée qu’à l’époque », a-t-il expliqué.

Selon lui, certains restaurateurs arriveront toujours à s’en sortir, car les restaurants resteront toujours quelque chose à la mode.

« Est-ce que c’est rendu une activité de luxe pour les gens privilégiés ? » s’est-il interrogé.

D’autres augmentations à prévoir

Entre l’approvisionnement des produits toujours plus chers et les salaires qui doivent augmenter, le restaurateur a avoué que les prix dans les restaurants devront encore subir une hausse.

« Les grandes tables ne sont pas assez chères et les petites tables sont trop chères », a fait valoir M. Godbout.