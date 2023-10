Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau célèbrent leur 2e anniversaire de mariage

C'est une journée magnifique pour le couple formé par Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau, car ils commémorent aujourd'hui, le 2 octobre, leur deuxième anniversaire de mariage.

À cette occasion spéciale, Marie-Eve, qui fera son grand retour sur scène dans cette comédie musicale de Broadway, a choisi de célébrer leurs noces de cuir avec un charmant carrousel de photos mettant en scène les amoureux au cœur de la nature.

En guise de légende, l’animatrice de radio écrivait simplement ceci :

« Noces de cuir ❤️»

Les nouveaux parents du petit Louis sont toujours aussi amoureux après toutes ces années de relation, et ils semblent encore plus complices lorsqu'ils se remémorent une journée aussi importante que leur mariage, qui a eu lieu le 2 octobre 2021 et qui a été célébré par nul autre que Jean-Philippe Dion, un ami de longue date de Marie-Eve.

Toute l’équipe du 7 Jours souhaite à la paire un très joyeux anniversaire de mariage!

