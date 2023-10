«Maripier a été tellement importante pour moi, elle a été une motivation» – Julien Lacroix se confie sur sa réhabilitation avec l’aide de son amie Maripier Morin

« Maripier a été tellement importante pour moi. Elle a été une motivation. L’avoir vécu tout seul, je me demande ce que cela aurait donné », a confié Julien Lacroix au micro du balado Grains d’espoir mis en ligne lundi soir. L’humoriste, qui poursuit son grand retour dans la sphère publique, y retrouvait Maripier Morin, celle qui comme lui avait été visée par des allégations d’agressions et d’inconduite sexuelles à l’été 2020.

Maripier Morin s’est inscrite en thérapie le 13 juillet 2020 et à sa sortie, 20 jours plus tard, c’est à Julien Lacroix qu’elle a eu envie de téléphoner. Ce dernier avait d’abord dit vouloir « s’en sortir tout seul », pour finalement entrer, peu de temps après, en thérapie à la Maison Jean Lapointe.

L’aide de Maripier Morin

Les deux personnalités parlent d’elles-mêmes comme des alcooliques toxicomanes et affirment être sobres depuis trois ans. Elles ont abordé divers thèmes reliés à leur consommation et à leur réhabilitation, leur amitié comme trame de fond à cet entretien senti.

« Personne ne vit ce genre de truc là. Maripier a été tellement importante pour moi. Elle a été une motivation. L’avoir vécu tout seul, je me demande ce que cela aurait donné », s’est questionné le comique, qui dit téléphoner souvent à son amie pour avoir des conseils ou discuter lorsqu’il va moins bien.

Il affirme que son besoin d’être isolé, de se retrouver loin des réseaux sociaux et son impression d’avoir vécu « un rétablissement en accéléré » pendant sa thérapie ont contribué à le remettre sur pied. L’humoriste soutient aussi qu’il avait déjà arrêté de boire lorsqu’a soufflé la vague de dénonciations en juillet 2020.

« J’ai fait la fête tôt, j’ai commencé à consommer vers 12-13 ans, puis la coke est entrée là-dedans. J’ai assez donné jusqu’à 27 ans. Je suis un peu mort à 27 ans en fait », répond le jeune homme lorsqu’on lui demande s’il s’ennuie de faire la fête.

Julien Lacroix explique qu’il « fallait que ça brasse et que les choses soient dites ». Il a maintes fois précisé prôner la discussion et le dialogue au cours de cet entretien.

Il a profité de sa tribune pour livrer un bel hommage à sa blonde, Maude, qu’il décrit comme une femme intelligente et forte. C’est elle qui a contacté Jean-Marie Lapointe pour lui demander d’aider son amoureux.

« Tu te fais décrire comme un monstre »

« Elle est exceptionnelle à un autre niveau... Elle a été jugée. C’était la blonde de Julien Lacroix qui marchait la tête haute sur les plateaux de tournage. Je dis merci à la vie tous les jours pour avoir croisé cette femme-là. Mon frère aussi qui travaille également dans le milieu », raconte l’artiste qui privilégie le terme « évoluer » au lieu de « changer » pour parler de lui.

Après avoir perdu énormément d’amis et avoir fait grand nombre d’excuses et d’amendes honorables, Julien Lacroix affirme que certains amis l’ont quitté pour toujours, mais que d’autres « sont partis pour mieux revenir ».

« Tu te fais décrire comme un monstre, je ne peux pas blâmer les gens qui se sont éloignés. Des gens m’ont aussi téléphoné pour me présenter leurs excuses. Le poids que cela a enlevé sur mes épaules ! » souffle l’humoriste, qui s’est remémoré un pénible spectacle à Verdun pendant lequel il avait fait une crise de panique.

« C’est la seule fois où je me suis dit que j’aurais aimé avoir pris un verre pour être plus quick [rapide] et que j’ai eu envie de me "redéfoncer" », avoue-t-il.

Julien Lacroix avait été visé par des allégations d’inconduite sexuelle par neuf femmes en juillet 2020 et avait dû quitter la vie publique à la suite de ce scandale.

L’humoriste a annoncé revenir sur les planches avec son deuxième spectacle d’humour Le temps au temps sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. Il sera en rodage dans la ville de Québec les vendredi 6 et samedi 7 octobre prochains, puis partira en tournée à l’hiver 2024.