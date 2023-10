Nouvelle accusation d'agression contre Russell Brand

L'enquête contre l'acteur britannique Russell Brand, accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été élargie après de nouvelles accusations, selon une information de la BBC lundi, confirmée en partie par la police.

Après la police de Londres, c'est celle de la Thames Valley, couvrant une zone à l'ouest de la capitale britannique, qui enquête sur les agissements de Russell Brand, un comédien provocateur de 48 ans, devenu influenceur anti-establishment sur les réseaux sociaux, où des millions d'abonnés le suivent.

Mi-septembre, le Sunday Times et la télévision Channel 4 ont révélé les accusations de quatre femmes contre lui, l'une concernant un viol et les autres des agressions sexuelles et violences psychologiques.

Le comédien a rejeté ces allégations, affirmant que ses relations ont toujours été «consenties». Les faits se seraient produits entre 2006 et 2013.

La police de Londres a ensuite dit avoir reçu «un certain nombre d'accusations» d'agression sexuelle, portant sur des faits «non récents».

Lundi, après des informations publiées par la BBC, un porte-parole de la police de la Thames Valley a confirmé avoir reçu il y a deux semaines, de la part d'une femme, «de nouvelles informations concernant des allégations de harcèlement remontant à 2018».

Le porte-parole de la police, qui a indiqué que ces informations faisaient l'objet d'une enquête, n'a pas confirmé qu'elles concernaient Russell Brand.

Selon la BBC, cette femme s'était déjà adressée à la police pour se plaindre à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 mais aucune mesure n'avait été prise.

De son côté, Russell Brand aurait également accusé la femme de harcèlement à son encontre en 2017.