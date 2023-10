Pascal Paradis n’a pas caché l’émotion qui l’habitait quelques minutes après l’annonce de sa victoire.

«Je suis tellement fier d’aller rejoindre Joël Arseneau, Pascal Bérubé et Paul St-Pierre Plamondon à l’Assemblée nationale comme député de Jean-Talon», a-t-il lancé.

Le nouvel élu s’est empressé de louanger le travail de son chef Paul St-Pierre Plamondon, qui a été chaudement applaudi par les partisans péquistes.

Pascal Paradis a ensuite remercié sa famille, les bénévoles et les électeurs de la circonscription.

«On a réalisé ce que plusieurs considéraient comme impossible. On a parlé de contenu et on a parlé d’idées. On a redonné le goût à bien des gens de se mobiliser», a-t-il soutenu.

Le quatrième député du PQ a vanté la «campagne positive» de son équipe et les «solutions concrètes» proposées par sa formation au cours des dernières semaines.

«Les citoyennes et les citoyens nous ont fait confiance, parce que nous-mêmes avons choisi de faire confiance en leur intelligence», a déclaré M. Paradis.

Voyez son discours dans la vidéo ci-haut.