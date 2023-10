PFAS à La Baie: un impact néfaste «hautement improbable», dit l'INSPQ

Les citoyens de l'arrondissement de La Baie, à Saguenay, concernés par la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) trouvées dans leur eau potable, devraient être rassurés par une étude de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

«Il apparaît hautement improbable que les concentrations observées à La Baie aient un impact négatif sur la santé des gens», a statué Mathieu Valcke, toxicologue à l'INSPQ.

Ceci dit, quelques incertitudes demeurent et commandent de la prudence.

L'étude ne permet pas de mesurer l'exposition réelle de la population. Quatre types de PFAS ont été observés dans les 18 échantillons analysés au cours de l'été. Si on peut affirmer qu'ils n'appartiennent pas aux plus toxiques, la littérature scientifique à leur sujet n'est pas très développée. De plus, les données sont insuffisantes pour mesurer leur potentiel cancérigène.

Les PFAS ont été décelés dans la nappe phréatique sur le site de la base militaire de Bagotville. Environ 8000 résidents de La Baie sont desservis par l'eau de ce secteur. Des concentrations de 205 nanogrammes par litre d'eau ont été enregistrées, ce qui excède largement la norme canadienne de 30 nanogrammes.

Le ministère de l'Environnement avait alerté des employés municipaux de Saguenay en décembre 2022.

En effectuant sa présentation aux médias ce lundi après-midi, Mathieu Valcke a indiqué qu'il boirait l'eau de La Baie «sans problème».

La municipalité entreprendra sous peu des travaux pour le traitement de l'eau au coût de 11,4 millions $.

«C'est certain que nous allons continuer de suivre la situation, a indiqué le directeur régional de la Santé publique, le Dr Donald Aubin. On pourra voir si les appareils permettent de réduire les concentrations.»

Les autorités de la santé tiennent quatre séances d'information sur le sujet jusqu'à mardi soir à La Baie.

La salle permet d'accueillir 25 personnes par séance.