Planifier la retraite : Voici les nouveaux outils désormais disponibles

Service Canada a mis en ligne depuis le 1er octobre de nouveaux outils pour aider les Québécois à planifier leur retraite et en tirer le meilleur profit.

Voici deux des nouveaux services en ligne présentés par le gouvernement:

• Carrefour retraite

Cet outil aide à planifier la retraite ainsi qu’à demander et à recevoir les prestations de retraite. Pour remplir le questionnaire, qui dure environ trois minutes selon Service Canada, vous aurez besoin notamment de votre statut légal, votre historique de résidence, votre état civil et votre plan de retraite.

• Une version améliorée de l’estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse

Cette version de l’estimateur comporte de nouvelles fonctionnalités, dont des estimations pour le conjoint, la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et les paiements supplémentaires du Supplément de revenu garanti, a rappelé Service Canada, dans un communiqué publié sur son site Internet dimanche.

Pour ce questionnaire, qui prend lui entre cinq et dix minutes, vous aurez besoin d’indiquer votre âge, votre revenu net, votre statut légal, votre historique matrimonial et le conjoint si besoin.

«Les Canadiens qui recherchent des informations sur les services gouvernementaux devraient avoir une expérience simple et sans stress. [...] Le Carrefour retraite et l’Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse ne sont que deux des services en ligne que nous utilisons pour rendre l'accès aussi simple que possible aux personnes âgées et à tous les Canadiens de tout le pays», a déclaré le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech.

L’École de gestion de l’Université de Sherbrooke a elle aussi mis en place un simulateur pour accompagner une nouvelle étude qui permet de déterminer quel est le meilleur moment pour débuter ses prestations.

Ainsi, après avoir choisi les paramètres demandés tels que l’âge de votre départ en retraite ou l’âge souhaité du début des prestations publiques, le simulateur calcule l’épargne requise pour atteindre le niveau souhaité à la retraite.

