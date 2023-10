Poursuite contre Disney: elle réclame 50 000 $ US après un dangereux «wedgie» dans une glissade d’eau

Une trentenaire qui célébrait son anniversaire à Walt Disney World en Floride a décidé de poursuivre le parc d’attractions pour 50 000 $ US en dommages après avoir subi un important «wedgie» dans une glissade d’eau, entraînant de lourdes blessures gynécologiques.

«Le toboggan a fait que les vêtements ont été douloureusement forcés entre ses jambes et que de l'eau a été violemment forcée à l'intérieur d'elle. Elle a ressenti une douleur interne immédiate et intense et, alors qu’elle se levait, le sang a commencé à couler entre ses jambes», peut-on lire dans la poursuite déposée mercredi dernier au comté d’Orange en Floride, et partagée par le média américain «Law & Crime».

En octobre 2019, Emma McGuinness se trouvait au parc aquatique Typhoon Lagoon de Disney à l’occasion de son trentième anniversaire au moment où elle aurait tenté une descente dans la glissade d’eau «Humunga Kowabunga», un parcours chutant d’environ 65 mètres.

La glissade se terminerait dans un bassin conçu pour arrêter efficacement le mouvement en usant de la force de l’eau, qui peut cependant, au passage, «pousser les vêtements amples dans l’anatomie d’une personne – un événement connu sous le nom de “wedgie”», peut-on lire dans le document de cour.

Or, même après avoir «adopté la position appropriée» en croisant ses chevilles en haut de la glissade, la femme aurait subi de lourdes blessures «graves et permanentes» en raison de l’eau, dont de graves lacérations vaginales ainsi que des dommages à ses organes internes nécessitant des «réparations» par un spécialiste, a rapporté «Law & Crime».

Et en raison de leur anatomie, les femmes seraient à risque, de façon plus commune et plus sérieuse, de subir ce genre de blessure, a noté le document de cour. Ce dernier précise d’ailleurs qu’aucun équipement ou vêtement de protection n'aurait été proposé pour ajouter à son maillot de bain une pièce.

«Disney n'avertit pas les femmes de leur risque accru de blessure lors de l'utilisation de la glissade, et Mme McGuinness n'a pas été avertie qu'elle courait un risque accru de blessure en raison de son sexe ou des vêtements qu'elle portait», a-t-il poursuivi.

La femme et son conjoint réclament aujourd’hui plus de 50 000 $ US en dommages et intérêts pour négligence, perte de jouissance et perte de revenus, selon la poursuite.