Procès civil de Donald Trump: la «justice va prévaloir», promet la procureure générale de l'État de New York

La procureure générale de l'État de New York, Letitia James, plaignante dans le procès civil pour fraude contre Donald Trump et deux de ses enfants, a promis lundi que «la justice allait prévaloir» dans cette affaire.

«Quelle que soit votre pouvoir, quel que soit l'argent que vous pensez détenir, personne n'est au-dessus de la loi», a martelé la plus haute magistrate de l'État de New York, équivalent de ministre locale de la Justice, à l'adresse du milliardaire républicain et ancien président des États-Unis, devant un tribunal de la ville de New York où doit commencer ce procès au civil pour fraudes fiscales et comptables.