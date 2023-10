François Legault a raté une belle occasion de se montrer empathique envers les PME après l’annonce importante du projet de Northvolt sur la Rive-Sud.

Selon le chroniqueur politique Luc Lavoie, les propos du premier ministre ont manqué de sensibilité quant aux nombreux défis auquels font face les petites entreprises du Québec.

«Il arrive une personne qui dit: "vous les P des PME (les petites entreprises), les gens que vous ne payez pas cher, on va les emmener à Northvolt et on va les payer 40$". Je trouve ça insultant et ce n’est pas nécessaire. Il y a quelques années, Bombardier était une PME, Québecor était le propriétaire d’un journal de quartier et était aussi une PME. Quand j’entends des propos comme ceux-là, je trouve que cela manque de sensibilité et de jarnigoine aussi», dit-il.

Un point de vue partagé par sa collègue.

«Il était fier de l’annonce de Northvolt, mais dans ses propos, il a un peu perdu l’importance de montrer une sensibilité aux PME du Québec qui en arrachent», explique Yasmine Abdelfadel.

Cependant, Mathieu Bock-Côté croit plutôt que le premier ministre a simplement dit la triste vérité.

«Si des entreprises ne sont pas capables de se moderniser et fonctionnent avec des emplois au bas salaire qu'ils peuvent seulement combler avec l’immigration, c’est que le modèle économique ne fonctionne pas. Si ces entreprises se modernisent, elles vont être en mesure de croitre. Le premier ministre l’a peut-être dit brutalement, mais il a dit la vérité», mentionne le chroniqueur.

