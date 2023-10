Qu’est-ce qui explique le temps incroyablement beau au Québec depuis 2 semaines?

Le système de beau temps qui perdure au Québec depuis au moins deux semaines, et l’absence quasi totale de pluie est totalement inhabituel.

«Ça se poursuit jusqu’à vendredi! Ça fait 16 et peut-être 17 jours consécutifs de beau temps ensoleillé. Le ciel est bleu, limpide, pas beaucoup d’humidité, donc pas beaucoup de nuages», fait part de ses observations le météorologue Gilles Brien en entrevue à TVA Nouvelles.

Pourtant, à ce temps-ci de l’année, les premiers gels au sol commencent à être enregistrés. Cette semaine, les températures pourraient battre des records de chaleur.

«On n’a jamais connu plus chaud que 28,3 degrés Celsius au Québec en octobre et ça va changer cette semaine. On va atteindre le 30 degrés Celsius cette semaine mercredi», ajoute-t-il.

Gille Brien confirme que tout est au beau fixe, et qu’aucun système météo n’est attendu pour les prochains jours.

«Il y a un blocage extraordinaire qui part du Texas, du golfe du Mexique, qui s’étend jusqu’au Labrador, un système de haute pression très solide qui empêche tous les nuages de pouvoir se former. Il n’y a pas de système nuageux qui peut franchir cette barrière-là.»

L’exemple est notamment ce qui s’est passé dans la ville de New York, vendredi dernier, qui a été très arrosée par d’importantes quantités de pluie.

Cet imposant système n’a pas été en mesure de remonter vers le Québec en raison de la présence de cette barrière de haute pression, confirme Gilles Brien.

«Après des records de pluie, ça se prend bien», conclut le météorologue.

