Rabais agressifs pour attirer des clients: des restaurateurs prêts à tout pour sauver la mise

Signe que les temps sont difficiles, des restaurateurs adoptent des promotions agressives, comme offrir 50 % de rabais sur plusieurs plats, pour attirer la clientèle pendant une certaine période de la journée.

C’est le cas notamment des restaurants Le Cosmos de Québec. Depuis la mi-septembre, 50 % du menu est offert à 50 % de rabais de 16 h à 18 h du lundi au vendredi. C’est la solution mise en place pour éviter des mises à pied.

Louis McNeil, copropriétaire, s’est inspiré d'une stratégie qu’il a observée dans l’Ouest canadien.

« Quand je suis revenu, j’ai regardé mes bilans et les bilans du mois d’août étaient très mauvais », a-t-il confié.

Pour contrer la baisse d’achalandage

En août, son achalandage a baissé de 35 %, un recul historique. M. McNeil attribue non seulement cette baisse importante à la météo qui n’a pas été très favorable, mais aussi à la hausse des taux d’intérêt qui a forcé bon nombre de ménages à se serrer la ceinture.

Ce restaurateur de Québec est satisfait de la réponse du public. Il envisage même de prolonger cette promotion au-delà de la période des Fêtes.

« Ça peut finir qu’on va l’offrir à l’année », a-t-il ajouté.

« On va faire moins d’argent, c’est certain. On perd des sous quelque part, mais au moins on n’a pas besoin de couper dans notre personnel. C’était le but premier. »

Se reprendre ailleurs

En attirant plus de clients, M. McNeil estime qu’il peut se reprendre ailleurs, entre autres dans la vente d’alcool et de desserts.

« Il faut avoir les moyens pour être capable de le faire », a-t-il affirmé.

Diane Tremblay

« On est solide et il fallait faire de quoi. Il fallait bouger vite. »

Une stratégie risquée

Sans parler d’un cas en particulier, Robert Dion, directeur et fondateur du magazine spécialisé HRImag, évalue que cette stratégie n’est pas sans risque.

« Dans le temps où les marges de profit étaient présentes, tu pouvais, certaines journées, offrir des spéciaux et te reprendre les autres jours. [...] Maintenant, c’est très difficile, car les marges sont tellement petites. »

M. Dion cite l’exemple d’un restaurateur de Saint-Jean-sur-Richelieu qui annonçait dernièrement ses déjeuners à 4,99 $ (2 œufs, des patates et un choix de viande), à l’achat d’une boisson, les lundis et mardis.

« Ce n’est pas une stratégie que j’approuve. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer de la richesse chez les restaurateurs. On ne remboursera pas les prêts à la fin de l’année avec un profit aussi faible », a-t-il ajouté.