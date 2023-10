Semaine record pour les croisières à La Baie

C'est le début d'une semaine record pour la saison des croisières internationales. Le quai de croisières de La Baie n'aura jamais été aussi animé alors que près de 4000 croisiéristes étaient de passage lundi et au cours des prochains jours, la région s'apprête à accueillir un nombre impressionnant de visiteurs, au grand bonheur des commerçants et restaurateurs qui font des affaires d'or.

Plus de 35 000 croisiéristes et 17 navires accosteront au port à La Baie dans les prochains jours.

«On a beaucoup d’offres touristiques. Hydravion, hélicoptères, service de taxi, vélos électriques, tours aventure Fjord et Monde qui va emmener nos passagers vers le Bas-Saguenay. Tout ça s’est vendu très rapidement aujourd’hui [lundi], on est très contents», a admis Dany Gravel, coordonnateur aux croisières internationales pour Promotion Saguenay.

Les touristes ont droit à un accueil spectaculaire. Haute voltige, marionnettes géantes et jongleurs sont au menu pour animer le village portuaire.

«On nous a dit que partout, il n’y a pas un port qui les accueille comme ça. C’est le fun de se faire dire ça!», s’est exclamé l’un des jongleurs de haute voltige.

«C’est le meilleur accueil qu’on a eu jusqu’à maintenant», a avoué l’un des croisiéristes.

Lundi achalandé

Ce lundi, le navire «Norvegian Joy» accostait au port de La Baie. Il s’agit du plus gros bateau de la saison avec à bord près de 4000 passagers. Les rues étaient bondées de touristes qui visitaient les commerces et restaurants du secteur.

«Depuis ce matin [lundi], il y a toujours des gens dans la boutique. C’est une semaine merveilleuse pour moi. S’il n’y avait pas de bateau de croisière, je ne crois pas qu’une entreprise comme la mienne serait viable à La Baie. Grâce à eux, ça aide énormément», a expliqué la propriétaire de la boutique À moi de moi.

«Hier [dimanche], c’était une journée de folie, il nous restait seulement quatre sortes de glace, on n’avait plus rien. C’est très profitable. Depuis la rentrée scolaire, il y a eu une légère accalmie, mais avec les bateaux de croisière c’est impressionnant. Ça remonte en flèche!», a constaté Émilie Montfort, employée chez O’Gelato et Caco.

L’un des plus beaux ports

Le port de La Baie a réussi à se hisser en deuxième place au Québec en termes d’importance pour les croisières internationales.

«On va bientôt célébrer nos 18 ans. Jamais je n’aurais pu croire qu’on serait le deuxième port en importance au Québec, c’est une grande fierté», a mentionné la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.

«C’est incroyable, c’est l’un des plus beaux ports qu’on a vu !», s’est exclamé une québécoise qui accostait pour la première fois à La Baie.

«Ce matin, à l’heure qu’on est arrivés, on a entendu le comité d’accueil, les gens chanter, danser. J’ai eu cette fierté d’être québécoise, j’en ai vu beaucoup de ports. Je ne savais pas que c’était si beau que ça le Québec à bord d’un bateau!», a ajouté sa compagne de voyage.

Mercredi, ce sera au tour du mythique «Queen Mary 2» de faire escale à La Baie. Samedi, plus de 7000 visiteurs sont attendus, ce sera la plus grosse journée de la saison, qui se poursuit jusqu’au 3 novembre prochain.